Un tânăr din București s-a trezit cu două credite la bănci. Cum a fost păcălit de un presupus avocat cunoscut pe o aplicație de întâlniri

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 19:12
392 citiri
Un tânăr din București s-a trezit cu două credite la bănci. Cum a fost păcălit de un presupus avocat cunoscut pe o aplicație de întâlniri
Card bancar Foto: Pexels

Un tânăr de 28 de ani din București, sedus prin metoda loverboy de un bărbat care se dădea avocat s-a trezit cu două credite de nevoi personale.

Acesta a aflat că bărbatul a făcut în numele lui două credite de nevoi personale, în valoare de 100.000 de lei, transmite Știrile ProTV.

Cei doi s-au cunoscut pe un site de întâlniri și au devenit iubiți.

Din septembrie anul trecut și până în februarie au locuit împreună, timp în care suspectul a adunat cât mai multe informații personale despre partenerul său, iar într-un moment de neatenție i-a luat acestuia telefonul și din aplicația de home banking a solicitat și a și obținut două credite personale în valoare de 100.000 lei, transmite sursa citată.

De la bancă, prin intermediul aplicației, i s-au cerut chiar și poze de tip selfie pe care acesta le avea deja și a putut să le pună la dispoziție, așa că nu a fost o problemă să obțină banii. Apoi a creat niște carduri virtuale prin care a și încasat suma de bani, iar partenerului său i-a blocat accesul la aplicație.

Victima nu a bănuit nimic, iar relația a continuat, până a început să primească notificări de la bancă cu privire la ratele care trebuie achitate.

Acum, suspectul în vârstă de 24 de ani este reținut pentru 24 de ore pentru infracțiunea de acces ilegal al unui sistem informatic și fraudă informatică.

Tânărul care a renunțat la o carieră de succes ca să trăiască pe stradă cu doar 14 dolari pe lună. Ce spune despre acest stil de viață
Tânărul care a renunțat la o carieră de succes ca să trăiască pe stradă cu doar 14 dolari pe lună. Ce spune despre acest stil de viață
Un tânăr chinez a renunțat la viața bogată și la studiile sale ca să trăiască pe stradă. Zhao Dian, de 32 de ani, originar din Shanghai, a renunțat la viața înstărită și la...
Tânărul care a plătit de 3 ori prețul biletului de avion ca să-și poată lua bagajul suplimentar. „Am fost în stare de șoc”
Tânărul care a plătit de 3 ori prețul biletului de avion ca să-și poată lua bagajul suplimentar. „Am fost în stare de șoc”
Un tânăr de 23 de ani a plătit 365 de euro pentru biletul de avion, dar când a ajuns la aeroport a fost nevoit să achite 1.287 de euro pentru bagajul suplimentar. Andy Donovan nu știa...
#tanar, #loverboy, #credite , #stiri juridice
Comentarii
B
Bogdanschi
rank 1
Un *** Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Este timpul să evacuăm”. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice într-un oraș din estul țării au dus la măsuri drastice
  2. Un tânăr din București s-a trezit cu două credite la bănci. Cum a fost păcălit de un presupus avocat cunoscut pe o aplicație de întâlniri
  3. Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a ratat Premiul Nobel pentru Literatură. "Ne uneşte-aceeaşi soartă…" FOTO
  4. Ce șanse are Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace? Predicțiile caselor de pariuri
  5. Panică într-un avion al companiei British Airways. Aeronava a aterizat de urgență pe Otopeni, după ce mai mulți pasageri s-au intoxicat cu fum
  6. Papa Leon, apel către mass-media mondială: "Gata cu clickbait-urile, vă rog!"
  7. Ministrul Energiei spune până când vor mai funcționa centralele pe cărbune în România. Negocieri pentru restructurările de la Complexul Energetic Oltenia
  8. Mesajul lui Benjamin Netanyahu pentru comitetul norvegian de acordare a Premiului Nobel pentru Pace. "Dați-i-l lui Trump! Îl merită!"
  9. De ce a scăzut numărul de morți în accidente, în România. Titi Aur acuză: „Cosmetizare a statisticilor oficiale!”
  10. Un individ de lângă București a făcut milioane de euro din vânzarea mașinilor second-hand aduse din străinătate. Ce „a omis” să plătească