Un tânăr din București s-a trezit cu două credite la bănci. Cum a fost păcălit de un presupus avocat cunoscut pe o aplicație de întâlniri

Un tânăr de 28 de ani din București, sedus prin metoda loverboy de un bărbat care se dădea avocat s-a trezit cu două credite de nevoi personale.

Acesta a aflat că bărbatul a făcut în numele lui două credite de nevoi personale, în valoare de 100.000 de lei, transmite Știrile ProTV.

Cei doi s-au cunoscut pe un site de întâlniri și au devenit iubiți.

Din septembrie anul trecut și până în februarie au locuit împreună, timp în care suspectul a adunat cât mai multe informații personale despre partenerul său, iar într-un moment de neatenție i-a luat acestuia telefonul și din aplicația de home banking a solicitat și a și obținut două credite personale în valoare de 100.000 lei, transmite sursa citată.

De la bancă, prin intermediul aplicației, i s-au cerut chiar și poze de tip selfie pe care acesta le avea deja și a putut să le pună la dispoziție, așa că nu a fost o problemă să obțină banii. Apoi a creat niște carduri virtuale prin care a și încasat suma de bani, iar partenerului său i-a blocat accesul la aplicație.

Victima nu a bănuit nimic, iar relația a continuat, până a început să primească notificări de la bancă cu privire la ratele care trebuie achitate.

Acum, suspectul în vârstă de 24 de ani este reținut pentru 24 de ore pentru infracțiunea de acces ilegal al unui sistem informatic și fraudă informatică.

