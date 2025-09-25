Povestea tânărului care s-a născut cu 8 degete la mâini: „Dumnezeu a decis să păstreze două pentru El” VIDEO

Autor: Maria Popa
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 11:30
101 citiri
Povestea tânărului care s-a născut cu 8 degete la mâini: „Dumnezeu a decis să păstreze două pentru El” VIDEO
Tânărul s-a născut cu 8 degete FOTO captură video TikTok/qiaodilucky8

Un tânăr care s-a născut fără degetele mari de la mâini spune că poate face orice activitate în ciuda acestei lipse. Tânărul are o pagină pe TikTok unde postează clipuri în care le arată oamenilor tot ce poate face cu cele 8 degete.

Postările sale au devenit virale și acum a strâns susținători din toată lumea.

„Sunt exemplul viu că degetele mari sunt opționale”, a spus Qiao Aalbers, în vârstă de 26 de ani, pentru Jam Press în legătură cu aparenta sa dizabilitate.

Qiao spune în glumă că poate face orice, mai puțin autostopul. Tânărul își acceptă cu totul dizabilitatea și reușește să vadă partea bună a lucrurilor.

@qiaodilucky8 grieving with no thumbs 😪 #nothumbs #fyp #asian #dance ♬ original sound - Clipse ✟

Qiao Aalbers s-a născut în China, dar a fost adoptat la 4 luni și dus în Olanda. El recunoaște că lipsa degetelor mari a fost la început o sursă de neîncredere și disconfort.

Cu trecerea timpului, a învățat însă să se accepte așa cum este. Călătorind prin Europa, el spune că și-a recăpătat încrederea. Acum face și glume despre situația lui și îi face pe internauți să se amuze.

„Dumnezeu a decis să păstreze două pentru el”

Qiao și-a transformat slăbiciunea într-o sursă de putere. În unul dintre clipurile sale, tânărul glumește și spune că degetele lui sunt atât de „frumoase” încât „Dumnezeu a decis să păstreze două pentru el”.

Mii de persoane îl apreciază și îi lasă comentarii la postările sale.

El face „cascadorii” și le arată oamenilor cum poate să învârtă o vază în mâini sau cum poate deschide o sticlă de apă cu degetele din mijloc.

Într-un alt video, tânărul le arată internauților cum reușește să-și strecoare întreaga mână într-o cutie Pringles.

Aalbers le mai spune urmăritorilor că „nu trebuie să le pară rău” pentru el, pentru că poate „scăpa de cătușe” și poate primi o „reducere de 20% la manichiură”.

@qiaodilucky8 Chewing in the right rhythm #nothumbs #pringles #fyp #Asian #golden ♬ original sound - Checked Label Services

Tânărul recunoaște că, așa cum există avantaje, cu siguranță sunt și dezavantaje. Unele activități, cum ar fi desfăcutul unei panglici, pot fi frustrante, spune tânărul într-un videoclip.

Tot el mai spune că întâlnirea cu oamenii poate provoca anxietate, pentru că nu știe cum vor reacționa când vor vedea că are doar 8 degete.

„Dacă m-aș trezi mâine cu degetele mari, nu le păstrez”, a spus influencerul și a comparat această situație cu „a învăța să meargă din nou”.

„Am petrecut 26 de ani obișnuindu-mă să trăiesc fără degete mari, nu îi voi petrece pe următorii 26 obișnuindu-mă să trăiesc cu degetele mari”, adaugă el.

Reacțiile internauților

„Sunt gelos pe supremația ta Pringles”, i-a scris un internaut.

Altul glumește: „Degetul mare sus pentru tine”.

„Cum cânți la chitară atunci?”, l-a întrebat altcineva.

Alt urmăritor spune în glumă că Aalbers „încă poate da cuiva degetul mijlociu și nu este asta cel mai important?”.

În cadrul unui videoclip, influencerul a mărturisit de ce a început să posteze pe internet despre degetele sale. Atunci a spus că a vrut ca lumea să râdă, să lase un comentariu sau un zâmbet pe fețele oamenilor, chiar și pentru o clipă.

Ce se schimbă la TikTok. Modificări cu impact inclusiv asupra României. Anunț oficial de la Casa Albă
Ce se schimbă la TikTok. Modificări cu impact inclusiv asupra României. Anunț oficial de la Casa Albă
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că detaliile noului acord dintre SUA și China privind TikTok prevăd ca aplicația să fie controlată de un consiliu format din...
Algoritmul TikTok va fi supravegheat de Oracle în SUA după finalizarea vânzării. De ce era miza principală
Algoritmul TikTok va fi supravegheat de Oracle în SUA după finalizarea vânzării. De ce era miza principală
Casa Albă a clarificat una dintre principalele întrebări legate de transferul operațiunilor TikTok din Statele Unite către un grup de investitori americani. Conform acordului, algoritmul...
#tanar, #degete, #tiktok, #influencer, #glume, #dizabilitate, #retele sociale , #Olanda
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce avere are miliardarul roman cautat de nepalezi prin tot Bucurestiul. "Opresc si le dau cate 200 de euro"
ObservatorNews.ro
Vladimir Plahotniuc, extradat. Oligarhul moldovean a fost adus in catuse si cu mascati. Primele imagini
DigiSport.ro
Novak Djokovic, devastat dupa moartea "tatalui din tenis"

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Incident șocant într-un restaurant KFC. Bărbat găsit mort în toaletă, la 30 de ore după ce a comandat mâncare
  2. Povestea tânărului care s-a născut cu 8 degete la mâini: „Dumnezeu a decis să păstreze două pentru El” VIDEO
  3. Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a avut loc în vestul Venezuelei. Unde a fost resimțit FOTO/VIDEO
  4. 171.500 de euro, pierduți la păcănele în doar 5 zile de un șofer de TIR. Bărbatul acuză firma că a mușamalizat o ilegalitate: ”I-am filmat pe ascuns”
  5. Coreea de Nord dispune de până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, anunță ministrul sud-coreean. „Suficientă pentru a face un număr enorm de arme nucleare”
  6. CTP compară alegerile anulate din 2024 cu campania Rusiei de influențare a parlamentarelor din Moldova: ”Nu ne vindem țara, o dăm pe daiboj!”
  7. Noi alerte de vreme rece. Bucureștiul și mai multe județe, sub cod galben HARTĂ
  8. Noi informații despre suspectul în cazul mesajelor de amenințare primite de școli și spitale. Ce le-a spus anchetatorilor
  9. Un fost ministru al Apărării cere un CSAT mai puternic, cu experți civili și subcomitete tematice. Acum avem doar un "for cu valențe formale"
  10. Cine va fi interzis în America?