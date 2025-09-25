Povestea tânărului care s-a născut cu 8 degete la mâini: „Dumnezeu a decis să păstreze două pentru El” VIDEO

Un tânăr care s-a născut fără degetele mari de la mâini spune că poate face orice activitate în ciuda acestei lipse. Tânărul are o pagină pe TikTok unde postează clipuri în care le arată oamenilor tot ce poate face cu cele 8 degete.

Postările sale au devenit virale și acum a strâns susținători din toată lumea.

„Sunt exemplul viu că degetele mari sunt opționale”, a spus Qiao Aalbers, în vârstă de 26 de ani, pentru Jam Press în legătură cu aparenta sa dizabilitate.

Qiao spune în glumă că poate face orice, mai puțin autostopul. Tânărul își acceptă cu totul dizabilitatea și reușește să vadă partea bună a lucrurilor.

Qiao Aalbers s-a născut în China, dar a fost adoptat la 4 luni și dus în Olanda. El recunoaște că lipsa degetelor mari a fost la început o sursă de neîncredere și disconfort.

Cu trecerea timpului, a învățat însă să se accepte așa cum este. Călătorind prin Europa, el spune că și-a recăpătat încrederea. Acum face și glume despre situația lui și îi face pe internauți să se amuze.

„Dumnezeu a decis să păstreze două pentru el”

Qiao și-a transformat slăbiciunea într-o sursă de putere. În unul dintre clipurile sale, tânărul glumește și spune că degetele lui sunt atât de „frumoase” încât „Dumnezeu a decis să păstreze două pentru el”.

Mii de persoane îl apreciază și îi lasă comentarii la postările sale.

El face „cascadorii” și le arată oamenilor cum poate să învârtă o vază în mâini sau cum poate deschide o sticlă de apă cu degetele din mijloc.

Într-un alt video, tânărul le arată internauților cum reușește să-și strecoare întreaga mână într-o cutie Pringles.

Aalbers le mai spune urmăritorilor că „nu trebuie să le pară rău” pentru el, pentru că poate „scăpa de cătușe” și poate primi o „reducere de 20% la manichiură”.

Tânărul recunoaște că, așa cum există avantaje, cu siguranță sunt și dezavantaje. Unele activități, cum ar fi desfăcutul unei panglici, pot fi frustrante, spune tânărul într-un videoclip.

Tot el mai spune că întâlnirea cu oamenii poate provoca anxietate, pentru că nu știe cum vor reacționa când vor vedea că are doar 8 degete.

„Dacă m-aș trezi mâine cu degetele mari, nu le păstrez”, a spus influencerul și a comparat această situație cu „a învăța să meargă din nou”.

„Am petrecut 26 de ani obișnuindu-mă să trăiesc fără degete mari, nu îi voi petrece pe următorii 26 obișnuindu-mă să trăiesc cu degetele mari”, adaugă el.

Reacțiile internauților

„Sunt gelos pe supremația ta Pringles”, i-a scris un internaut.

Altul glumește: „Degetul mare sus pentru tine”.

„Cum cânți la chitară atunci?”, l-a întrebat altcineva.

Alt urmăritor spune în glumă că Aalbers „încă poate da cuiva degetul mijlociu și nu este asta cel mai important?”.

În cadrul unui videoclip, influencerul a mărturisit de ce a început să posteze pe internet despre degetele sale. Atunci a spus că a vrut ca lumea să râdă, să lase un comentariu sau un zâmbet pe fețele oamenilor, chiar și pentru o clipă.

