Tânărul care a plătit de 3 ori prețul biletului de avion ca să-și poată lua bagajul suplimentar. „Am fost în stare de șoc”

Un tânăr de 23 de ani a plătit 365 de euro pentru biletul de avion, dar când a ajuns la aeroport a fost nevoit să achite 1.287 de euro pentru bagajul suplimentar.

Andy Donovan nu știa despre această taxă și s-a împrumutat pentru a se putea îmbarca.

Tânărul mergea într-o călătorie la Kingsbury, Melbourne, pentru 6 luni, pentru a juca cricket în sezonul de vară australian.

Acesta își rezervase inițial un zbor cu compania Cathay Pacific, ce includea o escală la Hong Kong.

Chiar în dimineața plecării, Andy și-a schimbat biletul pentru un zbor Qatar Airways către Melbourne, după ce a aflat că taifunul Ragasa se îndrepta spre Hong Kong.

Schimbarea zborului nu era tocmai convenabilă, pentru că în loc de două valize la cală, cât permitea Cathay Pacific, Andy a avut dreptul la una singură. Tânărul transporta două valize, una cu lucrurile personale și alta cu echipamentul de cricket și a încercat să cumpere un bagaj suplimentar online.

Potrivit lui Andy, când a încercat să facă asta, platforma Qatar Airways se tot bloca. De asemenea, el susține că nu i s-a explicat modul în care s-a calculat taxa.

Când a ajuns la aeroport, tânărul a aflat că pentru bagajul suplimentar de 25 de kilograme trebuie să plătească 1.287 de euro.

„Am fost în stare de șoc”

„Am crezut că pot plăti pentru bagajul suplimentar personal, la ghișeu, știam că va costa mai mult, dar nu m-am gândit că atât de mult. Era de câteva ori mai scump decât biletul în sine, nu avea niciun sens.

Am fost în stare de șoc. Nu aveam de ales decât să plătesc, pentru că aveam nevoie de echipamentul meu. Este personalizat pentru mine, făcut după specificațiile mele, așa că nu puteam pur și simplu să-l înlocuiesc.

Ei te taxează per kilogram peste limită, iar eu aveam o valiză întreagă de 25 kg în plus. Nu mi s-a oferit opțiunea de a cumpăra un bagaj întreg suplimentar la aeroport”, a spus Andy, conform Mirror.

Tot Andy mai spune că nu i s-a explicat modul în care s-a calculat taxa, dar a plătit ca să poată pleca.

Pe site-ul Qatar Airways se menționează că în cele 6 ore dinaintea zborului, pentru fiecare kilogram suplimentar de bagaj se percepe o taxă de 60 de dolari.

Tânărul și-a sunat tată ca să-i trimită banii de care mai avea nevoie pentru a putea călători.

„Am fost nevoit să mă împrumut”, a adăugat Andy.

Andy Donovan e de părere că „cineva ar trebui să ajungă la închisoare pentru asta”.

