Tânărul care a renunțat la o carieră de succes ca să trăiască pe stradă cu doar 14 dolari pe lună. Ce spune despre acest stil de viață

Autor: Maria Popa
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 16:20
361 citiri
Bărbat care doarme pe o bancă Foto: Pixabay

Un tânăr chinez a renunțat la viața bogată și la studiile sale ca să trăiască pe stradă.

Zhao Dian, de 32 de ani, originar din Shanghai, a renunțat la viața înstărită și la cariera de succes pentru a trăi ca o persoană fără adăpost, el cheltuind doar 100 yuani (14 dolari) pe lună, potrivit South China Morning Post.

Chiar dacă Dian a obținut două licențe și trei masterate în finanțe, în Sydney, New York, Beijing și Paris, el a simțit că educația sa prestigioasă îl limita și îi fura din libertate. Tânărul a avut o copilărie plină de abuzuri și lipsită de sprijin emoțional.

Trăiește cu 14 dolari pe lună

Când s-a întors în China în anul 2023, Zhao a lucrat ca ospătar, apoi a început să trăiască pe stradă în Dali, Yunnan. Tânărul se trezește în fiecare zi la 7 dimineața și se pune la somn la 9 seara, făcând dușuri uneori în hosteluri.

Trăiește mâncând la restaurante vegetariene gratuite și folosește facilitățile hotelurilor pentru spălat, astfel reușește să trăiască cu numai 14 dolari pe lună și face economii de aproximativ 2.500 yuani.

Dian poartă haine second-hand și utilizează e-readerul pentru citit, călătorii și proiecte utile, precum organizarea de cluburi de carte și distribuirea de clipuri de consiliere psihologică online. Deși a studiat la instituții de top, chinezul e de părere că mulți tineri se simt pierduți din cauza mediului educațional stresant.

O viață cu mai multă satisfacție

Zhao mai spune că viața simplă, departe de traseul clasic, i-a oferit mai multă satisfacție, chiar dacă alegerea lui de a trăi ca persoană fără adăpost a stârnit tot felul de reacții.

#tanar, #China, #om al strazii, #studii superioare, #finante, #studenti, #eliminare stres , #China
