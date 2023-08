Drama tânărului de 20 de ani pasionat de fitness care și-a distrus plămânii vapând. "Am simțit că mi-am făcut-o singur"

Un pasionat de fitness în vârstă de 20 de ani a fost nevoit să își extirpe o parte din plămân după ce imagini înfricoșătoare au arătat că acesta era plin de pete negre.

Sean Tobin atribuie vapatului această problemă de sănătate tulburătoare și intervenția chirurgicală ulterioară.

Luptătorul de arte marțiale mixte (MMA) a început să vapeze în 2018, ajungând să utilizeze uneori un dispozitiv de unică folosință cu 5.000 de inhalări în fiecare săptămână.

El susține că țigara electronică "nu i-a părăsit practic niciodată mâna", doar ocazional pentru a folosi uleiul THC și a fuma marijuana.

Sean a menținut acest obicei timp de cinci ani, până în 20 iulie când a simțit o durere ascuțită în spate în timpul programului de lucru, la Tilton, New Hampshire, în Statele Unite.

Inițial, ucenicul electrician s-a gândit că și-a întins un mușchi, dar o vizită la camera de urgență a confirmat că plămânul său drept a cedat.

Sean a fost dus la Spitalul Concord, unde medicii au efectuat o tăietură între coastele sale și au introdus un tub în piept pentru a evacua aerul blocat care îi comprima organele.

Când plămânul nu s-a vindecat în mod natural după două zile, chirurgii au tăiat o porțiune și au cusut înapoi.

Apoi, organul afectat a fost lipit de peretele său toracic pentru a preveni noi probleme.

Fotografii înfricoșătoare realizate cu un endoscop înainte de intervenție arată suprafața plămânului lui Sean acoperită de pete negre.

Medicii i-au spus că acestea erau depozite de carbon cauzate de vapare, a declarat el.

"A fost foarte înspăimântător, pentru că am simțit că mi-am făcut-o singur," a adăugat Sean.

"Imediat ce am văzut asta, am fost foarte supărat pe mine. Am fost foarte trist și m-am gândit, 'Doamne, am făcut asta plămânului meu'.

"Au fost ani de zile în care nu mi-am tratat plămânii așa cum ar fi trebuit să o fac."

Sean susține că boala a venit ca o surpriză imensă, deoarece întotdeauna a fost sănătos și într-o "formă foarte bună".

Vizita sala de sport de până la șapte ori pe săptămână și se antrena ca luptător MMA, așa că se învinovățește pentru că a început să vapeze.

Sean, din Manchester, New Hampshire, a declarat: "Eram atât de sănătos. Nu ar fi trebuit să încep."

El a fost externat din spital pe 27 iulie și acum se confruntă cu o perioadă de recuperare de o lună înainte de a putea începe să se bucure din nou de viața normală.

"Trebuie să mă mențin foarte atent și nu pot ridica nimic care cântărește mai mult de 20 de livre," a spus el.

"Mă antrenez foarte constant pentru MMA și asta este întreaga mea viață.

Locul meu de muncă este, de asemenea, foarte solicitant din punct de vedere fizic, așa că nu pot lucra nici acolo. Trebuie doar să stau nemișcat, și asta este groaznic.

Nu știu efectele pe termen lung pe care le voi avea din cauza asta și nici dacă celălalt plămân va fi în regulă."

Sean, care și-a jurat să nu mai vapeze sau să fumeze, dorește să folosească această experiență ca un avertisment pentru ceilalți.

"Lucram și alergam și aveam un cardio mai bun decât toți din sala mea de sport, și totuși mi s-a întâmplat și mie," a spus el.

"Îmi amintesc că am văzut videoclipuri pe TikTok cu un tip care avea plămânul afectat din cauza vapării, și m-am gândit, 'Asta nu mi se va întâmpla mie. Tipul ăsta e un pierde-vară, iar eu nu sunt'. Și totuși s-a întâmplat.

Nu crezi niciodată că ceva ți se va întâmpla până când se întâmplă."

Țigările electronice permit inhalarea nicotinei sub formă de vapori, în loc de fum.

Acestea nu ard tutunul și nu produc gudron sau monoxid de carbon - două dintre cele mai periculoase elemente ale fumatului tradițional.

Mii de oameni din Marea Britanie au renunțat la fumat cu ajutorul vaporizatoarelor, dar efectele utilizării lor pe termen lung nu sunt pe deplin înțelese.

Experții se tem, de asemenea, că mii de tineri încep acest obicei devreme și se expun potențial dispozitivelor contrafăcute.

NHS recomandă reducerea treptată atât a frecvenței de vapare, cât și a concentrației de nicotină în lichidul pentru țigările electronice pentru cei care doresc să renunțe la acest obicei, scrie The Sun.