Cât câștigă un tânăr de 22 de ani care a abandonat liceul și s-a făcut cioban. „Am visat mereu la viața pe care o trăiesc acum”

Un tânăr de 22 de ani din Italia a renunțat la liceu și a ales să se facă cioban. Italianul câștigă la acest job 1.300 de euro, dar susține că tot ce face e din pasiune.

Tânărul, Marco Sozzi, din Origgio, provincia Varese își dorește alte lucruri, spre deosebire de tinerii de vârsta lui, care caută locuri de muncă cât mai provocatoare sau să-și deschidă propriile afaceri.

El a vrut alt drum, pe cel al libertății, declară tânărul. Este cioban și e de părere că dacă ar fi pus să ia viața de la început, tot păstor ar vrea să fie, conform Corriere della sera.

„Am ales libertatea, am ales să fiu cu turma în pajiști, fără program, în contact cu natura”, a declarat Marco.

Tot el mai mărturisește că „din copilărie am visat mereu la o viață ca cea pe care o trăiesc. La început m-am gândit la agricultură, ca bunica mea, apoi la creșterea vitelor. Când am început să frecventez primul an al Institutului Tehnic Agricol, am cunoscut turmele și oile”.

Când era întrebat ce vrea să se facă când va fi mare, el răspundea că vrea să fie păstor.

În ultimul an de liceu, tânărul a ales să renunțe la studii și a început să lucreze pentru proprietarul unei ferme de oi aproape de casa sa.

„Acolo am stat câteva luni, am învățat meseria, am câștigat în jur de 1100 de euro pe lună. Apoi mama a văzut pe internet această școală pentru ciobani. Am aplicat, dar fără să cred prea mult. În schimb, am fost sunat”, a declarat tânărul.

După finalizarea școlii pentru ciobani, Marco s-a întors în orașul natal pentru a-și face propria afacere.

„Am cumpărat și o turmă de 250 de oi pentru carne, adică pentru sacrificare. Sunt puțini pentru a face o afacere profitabilă, ai nevoie de cel puțin un număr dublu, dar sper să ajung acolo în următorii câțiva ani, vreau să devin și eu un mic proprietar”, a spus Marco.

Tânărul afirmă că tot ce face e din pasiune și că nu muncește pentru profit.

„Dar nu asta contează. Trebuie doar să am bani pentru benzină și cheltuieli mici, nu muncesc atât pentru profit, cât pentru pasiune. Îmi place să fiu cu animalele, îmi place să merg în pădure. Dacă m-aș naște din nou, aș face aceleași alegeri”, a spus el.

