Tânăr arestat de poliția din Bosnia după ce a amenințat pe rețelele sociale că va copia atacul armat elevului sârb care a ucis 8 colegi

Poliţia din Bosnia a anunţat joi arestarea unui tânăr în vârstă de 18 ani care ameninţase în reţelele sociale că va copia atacul armat în care un elev din Serbia şi-a ucis miercuri opt colegi şi un agent de pază al şcolii, informează Reuters.

Forţele de ordine din Federaţia croato-musulmană bosniacă l-au reţinut pe suspect în oraşul Bihac din vestul ţării sub acuzaţia de periclitare a securităţii şi terorism, din ordinul procuraturii din cantonul Una-Sana, a declarat agenţiei un purtător de cuvânt al poliţiei.

Adolescentul a fost identificat doar prin iniţialele A.Z. Se pare că el avea antecedente de ameninţări şi intimidare în mediile sociale, dar un dosar penal împotriva sa a fost închis anul trecut deoarece era minor.

Liceul mixt din Bihac, unde era înscris A.Z., a publicat o declaraţie prin care le cerea elevilor şi părinţilor să nu intre în panică din cauza ameninţărilor, arătând că autorităţile au fost informate despre situaţie.

