„Greu de crezut, greu de acceptat”. Sfârșitul tragic al unui înotător, mort înecat în canalul Dunăre-Marea Neagră

Un tânăr de 23 de ani din județul Hunedoara, aflat în vizită la rudele din județul Constanța a murit după ce s-a înecat în canalul Dunăre-Marea Neagră. Potrivit presei locale din județul Constanța, tânărul era înotător de performanță.

Tragedia a avut loc duminică 5 iunie 2022. Tânărul ar fi înotat cu fratele său, iar la un moment dat ar fi dispărut. Se pare că tânărului i s-a făcut rău, chiar în momentul în care se afla la o partidă de înot, în mijlocul canalului.

După mai multe ore de căutări, tânărul a fost găsit mort. Potrivit replicaonline.ro, tânărul era înotător de performanță, dar s-ar fi înecat după ce i s-a făcut rău în mijlocul canalului.

Potrivit Dobrogea TV, vestea morții lui Ruben a căzut ca un trăsnet printre rude și prieteni:

„Dragul meu Ruben ne vom revedea pe plaiurile cerești. Vei rămâne veșnic în inima mea”

„Suntem cu inimile copleșite de durere, ne mângâie doar speranța revederii! La revedere, Ruben!”

„Plângem împreună cu voi. Dumnezeu să-l ierte”

„Greu de crezut, greu de acceptat... Domnul Dumnezeu să-l ierte”

„Nu pot sa cred... Dumnezeu să-l odihnească în pace! Îmi pare nespus de rău”

„De când am aflat această veste, am tot sperat într-o minune, am plâns și acum că s-a adeverit trista veste, nu pot accepta că e adevărat, nu mă pot opri din plâns, era un băiat pe care l-am apreciat și tare drag nou”

„Doamne nu pot sa cred... Dumnezeu sa aibă grija de sufletul lui”