Momente de coșmar pentru o tânără urmărită și agresată de partener într-un parc din București. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute, nu aveau nicio treabă, doar se uitau”

O tânără a fost urmărită și lovită de partener într-un parc din București.

Femeia ar fi țipat și strigat după ajutor, însă nu a fost ajutată, până când un grup de femei a intervenit pentru a o salva.

„Mă aflam în parc cu câteva prietene de-ale mele, inițiasem un picnic. La scurt timp se auzeau țipete în parc și am văzut că un bărbat fugărește o femeie și acea femeie țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute. Erau foarte multe persoane în parc. Se dusese și de unde se închiriază hidrobicicletele și cei de acolo au gonit-o.

A venit la noi disperată și ne-a rugat să sunăm la poliție. Între timp, prietena mea a sunat la poliție, i-am spus să aștepte cu noi pe pătură până vine poliția”, a povestit, pentru Digi24, una dintre femeile care au ajutat victima.

Femeia spune că agresorul a refuzat să plece de lângă victimă și, după ce a implorat-o să îl ierte, a început să o amenințe.

„Bărbatul s-a așezat lângă ea, a refuzat să plece și o implora să îl ierte, că nu o să o mai agreseze. După a văzut că aceasta nu vrea să accepte scuzele lui și s-a enervat. Atunci am filmat, când a început să o amenințe cu moartea. Eu puneam mâna pe ea ca să o apăr, să o pun în spatele meu, și tremura săraca fată, și mă făcea și pe mine să tremur. Domnul era foarte agresiv și îmi era că o să dea în noi. Era foarte multă lume, doar că nu aveau nicio treabă, doar se uitau.

Nu aveau nicio treabă, doar stăteau și se uitau. Când au venit acești bărbați, erau pe alee, le-am cerut ajutorul, se vede și în filmare, și a venit unul dintre bărbați, un polițist civil”, a spus martora.

Bărbatul a fost dus la secția de poliție și amendat. Femeia agresată a refuzat să ceară un ordin de protecție.

