O tânără de 18 ani a murit după ce a fost împușcată într-un cămin din SUA FOTO/VIDEO

Autoritățile americane au anunțat că o tânără de 18 ani a murit după ce a fost împușcată duminică, 21 aprilie, în campusul Universității de Stat din Delaware.

Conform ABC News, Poliția din Dover a răspuns în jurul orei 1:40 la sesizarea unui atac într-un campus.

Tânăra, din Wilmington, a fost găsită cu o rană prin împușcare în partea superioară a corpului, potrivit Poliției.

The investigation continues after a young woman who was visiting Delaware State University was shot and killed, police say. @LeahUko has reactions from students. Full story HERE: https://t.co/jkx9gncgDn pic.twitter.com/kGJERcRnMx

Conform autorităților, victima a primit ajutor din partea medicilor și a fost dusă la spitalul Bayhealth Kent Campus, unde nu s-a mai putut face nimic pentru ea, fiindu-i declarat decesul. Identitatea victimei nu a fost încă dezvăluită.

În cursul zilei de duminică, campusul a fost închis, fără a fi permise vizitele și, de asemenea, toate evenimentele au fost anulate, iar echipajele de poliție au fost crescute.

Nu a fost disponibilă imediat o descriere a unui suspect.

Universitatea de Stat din Delaware a anunțat că „va continua să ia toate măsurile necesare pentru a asigura sănătatea și bunăstarea comunității noastre din campus”.

An investigation is underway after an 18-year-old was fatally shot on Delaware State University's campus early Sunday morning. Police said the young woman, who died at a local hospital, was not a registered student at the school. https://t.co/p8yDPcveEU