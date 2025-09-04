Tânără de 23 de ani înjunghiată în timpul unui conflict de o altă fată. Agresoarea s-a ales cu o amendă

Autor: Maria Popa
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 10:29
73 citiri
Tânără de 23 de ani înjunghiată în timpul unui conflict de o altă fată. Agresoarea s-a ales cu o amendă
Mașină de Poliție Foto: Pixabay

O tânără de 23 de ani a fost înjunghiată de o altă fată, în urma unui conflict, chiar în centrul orașului Reșița, județul Caraș-Severin.

La agresiune au intervenit câțiva trecători cu scopul de a le despărți.

Agresoarea a fost luată de Poliție.

„Tânăra de 22 de ani, bănuită că ar fi agresat-o fizic pe cealaltă, a fost sancționată contravențional cu amendă de 3.000 de lei.

Victimei i s-a adus la cunoștință dreptul de a depune plângere penală pentru infracțiunea de loviri și de a beneficia de protecție prin intermediul ordinului de protecție provizoriu. Aceasta a refuzat”, a anunțat Simona Harbuzaru, purtător de cuvânt IPJ Caraș-Severin.

Potrivit Poliției, victima a ajuns la spital.

Alt caz recent de agresiune prin înjunghiere a avut loc în București, pe 28 august, când o femeie de 67 de ani a înjunghiat mortal cu un cuțit în gât un bărbat de 50 de ani, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se aflau într-un imobil abandonat din sectorul 1.

Cei doi erau persoane fără adăpost și locuiau împreună în clădirea respectivă.

Diana Șoșoacă se răstește la jandarmii care au venit să-i prezinte o amendă: „Pentru ce veniți doi jandarmi la ușa unui europarlamentar?” AUDIO
Diana Șoșoacă se răstește la jandarmii care au venit să-i prezinte o amendă: „Pentru ce veniți doi jandarmi la ușa unui europarlamentar?” AUDIO
Diana Șoșoacă, eurodeputat și președinte al partidului S.O.S. România, a reacționat extrem de dur în fața a doi jandarmi care veniseră să-i prezinte un proces-verbal prin care primise o...
Polițist lovit cu mașina de un șofer în Eforie Nord. Conducătorul auto i-a ignorat semnalele VIDEO
Polițist lovit cu mașina de un șofer în Eforie Nord. Conducătorul auto i-a ignorat semnalele VIDEO
Un agent de poliție rutieră din cadrul IPJ Constanța a fost lovit de o mașină pe DN 39, Eforie Nord, în timp ce dirija traficul. Polițistul a fost acroșat în zona picioarelor, într-un...
#tanara injunghiata, #caras severin, #agresiune fizica, #ancheta politie, #amenda, #IPJ Caras severin , #agresiune
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Iga Swiatek a iesit in sferturi la US Open si a "sarit la gatul" jurnalistului: "Pare ca ai nevoie"
Digi24.ro
La un an de la moartea lui Alain Delon, incepe razboiul pentru avere: Fiul cel mic al marelui actor isi da in judecata fratii
DigiSport.ro
"Mi-e rusine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiriches, la trei zile de cand l-a scos in minutul 29

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tânără de 23 de ani înjunghiată în timpul unui conflict de o altă fată. Agresoarea s-a ales cu o amendă
  2. Avertismentul salvamontiștilor cu privire la câinii de la stână. „Orice tentativă de a-i atrage poate declanșa un comportament agresiv”
  3. Lia Savonea a convocat magistrații pe tema reformelor privind pensiile speciale. „Justiția riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”
  4. Limuzina Aurus Senat antiglonț, antigrenade, și antiexplozie a lui Putin. Care sunt caracteristicile „fortăreței pe roți”
  5. Ce a descoperit o turistă în timpul călătoriei sale în Japonia. Lucrurile care au șocat-o VIDEO
  6. Un român laudă nepalezii care "livrează" alpiniști pe vârful Everest. „Sunt oameni pașnici. Eu pun în mâinile lor sănătatea mea și a clienților mei”
  7. Un oficial face lista „realizărilor” Rusiei ca răspuns la amenințările lui Putin: „Un miliard de dolari pe zi pe un război fără sens, când infrastructura rusească este zdrențe”
  8. Ani grei de închisoare pentru patru prizonieri de război ucraineni. „Totul seamănă mai degrabă cu o parodie a justiției”
  9. Un bărbat a cerut daune și indemnizație specială, în instanță, pentru stagiul militar obligatoriu. Ce a decis Tribunalul
  10. Cum va fi vremea astăzi, 4 septembrie. Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Regiunile unde apar furtunile