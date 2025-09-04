Tânără de 23 de ani înjunghiată în timpul unui conflict de o altă fată. Agresoarea s-a ales cu o amendă

O tânără de 23 de ani a fost înjunghiată de o altă fată, în urma unui conflict, chiar în centrul orașului Reșița, județul Caraș-Severin.

La agresiune au intervenit câțiva trecători cu scopul de a le despărți.

Agresoarea a fost luată de Poliție.

„Tânăra de 22 de ani, bănuită că ar fi agresat-o fizic pe cealaltă, a fost sancționată contravențional cu amendă de 3.000 de lei.

Victimei i s-a adus la cunoștință dreptul de a depune plângere penală pentru infracțiunea de loviri și de a beneficia de protecție prin intermediul ordinului de protecție provizoriu. Aceasta a refuzat”, a anunțat Simona Harbuzaru, purtător de cuvânt IPJ Caraș-Severin.

Potrivit Poliției, victima a ajuns la spital.

Alt caz recent de agresiune prin înjunghiere a avut loc în București, pe 28 august, când o femeie de 67 de ani a înjunghiat mortal cu un cuțit în gât un bărbat de 50 de ani, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se aflau într-un imobil abandonat din sectorul 1.

Cei doi erau persoane fără adăpost și locuiau împreună în clădirea respectivă.

