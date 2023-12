Șocul unei tinere însărcinate, concediată după ce a căscat în timpul unei întâlniri: "E clar că sunt plictisitor pentru tine"

O tânără a fost concediată pentru că a căscat în timpul unei întâlniri, fiind însărcinată și epuizată.

Ea lucra pentru o agenție de marketing digital din Australia și era obosită din cauza primului trimestru de sarcină, când a căscat în timpul unei întâlniri cu un client. Persoana a crezut că viitoarea mamă este 'plictisită' de el, astfel că a renunțat imediat la agenție și a lăsat o recenzie proastă pe Google.

"Știați că am fost concediată pentru că am căscat în timpul unei întâlniri cu un client, odată?", a scris pe LinkedIn Cherie, CEO-ul The Digital Picnic.

Ea a adăugat că se afla în primele stadii ale sarcinii, luptându-se să rămână trează la serviciu după ora 15:00. Când ea a căscat, clientul a răspuns spunând: "E clar că sunt plictisitor pentru tine."

"Știi acel moment când nimeni nu știe că ești însărcinată, dar te lupți să rămâi trează la serviciu după ora 15:00 pentru că ÎNTREGUL TĂU CORP creează ÎNCĂ UN CORP ÎNTREG?" a scris Cherie.

Ulterior, clientul a concediat agenția și a scris o recenzie "destul de neplăcută" pe Google, pe care ulterior a șters-o.

Cherie a menționat că privește recenziile negative ca pe o amintire a progresului firmei sale, care a trecut de la a servi excesiv persoane care au concediat firma pentru un căscat, la un portofoliu complet cu ființe umane remarcabile care le iartă umanitatea (de exemplu, căscatul, când creierul nostru este temporar lipsit de oxigen).

"Suntem puțin triști că această persoană a șters respectiva recenzie de pe Google, pentru că de fapt ne plăcea mereu să ne întoarcem la ea și să ne reamintim ce nu vom mai permite să intre vreodată în portofoliul nostru," a explicat Cherie.

Ads

Utilizatorii au fost șocați de poveste și au împărtășit propriile lor experiențe de când au fost concediați sau mustrați pentru lucruri mărunte.

"Ieri am fost la salonul meu de coafură și se pare că au primit o plângere și o recenzie negativă pe Google de la o clientă care era supărată că coafeza ei nu purta machiaj. Ea credea că este lipsit de profesionalism," a relatat cineva.

"Găsesc trist faptul că unele companii se așteaptă ca toată lumea să fie mereu perfect trează și energică 110%. Roboții funcționează astfel. Nu oamenii," a scris altcineva.

"Odată am avut mari probleme pentru că făceam desene și schițe în jurul notițelor mele în timpul unei prezentări. Era singurul lucru care îmi menținea creierul activ și corpul treaz," a adăugat cineva, scrie Dailymail.