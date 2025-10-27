Tânără găsită moartă în apartament, după un an. Ultima conversație a avut-o cu ChatGPT

Autor: Maria Popa
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 10:35
197 citiri
Femeie care stă pe laptop FOTO: Pixabay

O tânără de 23 de ani din Anglia a fost găsit moartă în apartamentul său, la un an după deces.

Descoperirea șocantă a fost făcută în Bolton, Anglia.

Tânăra se izolase complet de lume, nu mai ținea legătura cu nimeni, nici măcar cu familia.

Probleme de sănătate mintală

Conform informațiilor, singura interacțiune pe care tânăra a avut-o a fost cu ChatGPT, căruia i-a cerut ajutorul înainte să moară.

Anchetatorilor au anunțat că tânăra „suferea de probleme de sănătate mintală” și „în timp a devenit o străină pentru familie, distanțându-se de oameni și chiar de serviciile de sănătate mintală”, potrivit Fanpage.it.

Mama victimei a spus că din anul 2021 nu mai știa nimic despre ea, iar sora acesteia a dezvăluit că încă din copilărie se lupta cu bulimia.

„Nu era absolut niciun medicament în apartament și părea cineva căruia îi păsa, nu cineva care renunțase, dar suferea de tulburări de alimentație, inclusiv bulimie, încă din copilărie”, a spus sora ei.

Ultima conversație

Ultima conversație cu ChatGPT a fost în iulie 2024, când tânăra de 23 de ani i-a spus că trebuia să meargă după mâncare și i-a cerut ajutorul.

„Nu erau alte persoane acolo: nu a existat nicio conversație cu nimeni, singurul ei contact a fost cu ChatGPT”, au transmis anchetatorii.

„Ajută-mă, m-am dus din nou să iau niște mâncare”, a scris tânăra.

Atunci robotul i-a răspuns: „Pari nesigură în privința mâncării”, iar Charlotte i-a spus: „Este mâncare pe care nu am vrut-o și asta e frustrant”.

Vecinii au spus că nu au văzut-o niciodată ieșind din casă.

Cum a fost descoperită

În timpul unui control de securitate, pompierii au intrat prin efracție în locuință, unde au descoperit cadavrul. Tânăra era înfășurată în pături, din cap până în picioare.

Cauza decesului nu a fost încă confirmată. Anchetatorii nu au găsit urme de droguri sau ale medicamente în apartamentul tinerei.

#tanara moarta, #anglia, #izolare, #ChatGPT, #bulimie, #deces, #roboti, #probleme mintale , #Marea Britanie
