Descoperire șocantă pe plaja din Mamaia: Cadavrul unei tinere de aproximativ 25 de ani a fost găsit de turiști VIDEO

Cadavrul unei tinere de aproximativ 25 de ani a fost găsit pe plaja din Mamaia, la malul apei, joi, 28 septembrie.

Turiștii au alertat salvamarii și au sunat la 112 după ce au descoperit trupul fără viață.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.

"Tânăra avea o vârstă cuprinsă între 20 și 30 de ani. Medicii din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean au constatat decesul acestea, cazul fiind preluat apoi de polițiștii din cadrul IPJ.", a declarat pentru replicaonline medicul Claudia Tatarici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță al județului Constanța.

"Nu era echipată de îmbăiere"

Șeful salvamarilor din zona de nord a litoralului, Gabriel Culea, a declarat că salvamarii caută obiecte care ar putea aparține femeii:

„Este ceva cu care nu ne-am mai confruntat până acum. A fost găsită la mal, o persoană care nu era echipată de îmbăiere, noi avem steagul roșu de 3 zile arborat. Nu am găsit nici haine pe plajă, nu avem prea multe detalii. Este posibil să fie de azi-noapte. De dimineață băieții nu au văzut absolut nimic. Nu a strigat nimeni după ajutor, este puțin dubios. Se face o cercetare la fața locului.

Nu a venit nimeni la noi să ne spună ceva, sau să ne semnaleze dispariția. Nu am găsit haine pe plajă, omul când vine la mare își pune o haină pe plajă, un prosop, are ceva la el. Sunt șanse mari să se fi întâmplat peste noapte sau la primele ore ale dimineții. Colegii noștri au fost anunțați de o doamnă care a văzut trupul care plutea. Marea este foarte agitată, este foarte greu să intri la îmbăiere. Este posibil să fie adusă și din altă parte, am luat în calcul și acest lucru.

Băieții au plecat cu ATV-urile, să caute indicii. În mod normal, la cum bate vântul, trupul ar fi putut veni din Mamaia Nord. Nu știm momentan. Vrem să strângem câteva detalii să vedem ce s-a întâmplat. Trebuie să știi să înoți foarte bine, este prima oară când avem un caz de acest gen. Nu e echipat în costum de baie, are un tricou și o lenjerie intimă”.