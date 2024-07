O tânără de 21 de ani a murit chiar sub ochii iubitului ei. A intrat în apă și nu a mai putut ieși FOTO

O tânără de 21 de ani a murit după ce a sărit să facă o baie în Malamocco, în sudul insulei Lido, din Veneția, și nu a mai reușit să iasă.

Tragedia a avut loc chiar sub ochii iubitului fetei, care a și dat alarma, potrivit ilmessaggero.it.

Fata a murit în timpul Sărbătorii Mântuitorului (Festa del Redentore), un eveniment iubit de venețieni, și care are loc în a treia duminică a lunii iulie.

Tânăra, pe nume Linda Zennaro, se afla lângă farul Rocchetta, împreună cu iubitul ei, de 28 de ani, când a decis să facă o baie.

Pentru că Linda nu răspundea la strigăte și nu se mai vedea deloc, iubitul fetei a decis să sune la 112 ca să ceară ajutor.

Pompierii au venit imediat la fața locului, iar scafandrii au început s-o caute. După aproximativ 30 de minute, Linda a fost găsit moartă.

#lindazennaro, il fidanzato sentito dai carabinieri: «Si era tuffato in acqua per salvarla, ma non è riuscito ad afferrarla» https://t.co/4cQjJ2AJcN