O influenceriță s-a înecat cu mâncare sub privirile familiei și a murit. Avea 6,6 milioane de urmăritori

Tanara a murit sub ochii familiei FOTO Instagram

Carol Acosta, în vârstă de 27 de ani, cunoscută online sub numele de Killadamente, lua masa într-un restaurant din New York sâmbătă, când tragedia s-a abătut asupra ei. Sora mai mică a tinerei, care era mamă a doi copii, a confirmat decesul ei într-o postare pe Instagram.

„Te iubesc, soră, și te voi iubi mereu,” a scris ea în descrierea tributului emoționant.

„Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat o soră ca tine, cu inima ta mare. Odihnește-te în pace, sora mea.”, arată Daily Mail.

Ea a adăugat într-un mesaj video cu lacrimi curgându-i pe față: „Pentru toți cei care îmi trimit mesaje de condoleanțe, vreau să vă mulțumesc mult pentru că sunteți aici și pentru sprijinul vostru. Și vă mulțumesc și pentru că ați susținut-o pe sora mea cât timp a fost încă în viață.”

Rezultatele autopsiei încă nu au fost primite de familia Acosta, dar se crede că a murit din cauza unui stop cardiorespirator suspect, după ce s-a înecat în timp ce mânca. O rudă a creatoarei de conținut, născută în Republica Dominicană a fost citat spunând: „Știu că toată lumea vrea să afle ce s-a întâmplat, dar încă nu știm prea bine și așteptăm rezultatele autopsiei.

„Tot ce știu este că lua cina ca de obicei și a început să se înece și să aibă dificultăți de respirație. A avut un fel de atac, a fost dusă la spital, dar nu au reușit să o salveze.”

Cele 6,6 milioane de urmăritori ale vedetei din social media au inundat rapid secțiunea de comentarii a ultimei sale postări cu mesaje de omagiu. Un comentariu spunea: „Nu știți durerea pe care această veste ne-a cauzat-o tuturor celor care am fost aici de la început.” Un altul adăuga: „Spune-mi că nu e adevărat ce se spune pe afară.” Un al treilea comentariu spunea: „Nu pot să cred, încă sper că e o minciună.” Altul spunea: „Plecare ta mă doare, ne-ai învățat să ne iubim corpurile exact așa cum sunt.”

Acosta era cunoscută pentru postările sale despre pozitivitatea corporală și pentru mesajele motivaționale împotriva stereotipurilor legate de corp. Ea însăși vorbise deschis despre faptul că a fost hărțuită în copilărie din cauza greutății sale.

A lansat un cântec în 2017 intitulat „Me Amo y No Me Importa”, care în limba română se traduce prin „Mă iubesc și nu îmi pasă.” Cântecul începea astfel: „Sunt diferită și mă numesc Killadamente. Chiar dacă cad, mă ridic brusc. Sunt curajoasă, un pic arogantă. Am mare grijă de mine, pentru că eu sunt cea care mă apăr.”

După moartea sa bruscă, Acosta lasă în urmă două fiice mici, Reina și Legend.

Într-o postare video cu o zi înainte de moartea sa, influencerul spunea, pozând într-o rochie neagră mulată, cu machiaj pe față: „Am crezut mereu că Dumnezeu are favoriți, pentru că sunt oameni care mănâncă și nu se îngrașă. Dar uitându-mă la mine, îmi spui că cineva care nu are extensii și nu a făcut nicio intervenție chirurgicală estetică, și arăt așa, nu face parte din lista favoriților? Nimeni nu mă va convinge altfel.”

Un comunicat al familiei online spunea: „Pe 3 ianuarie, draga noastră Carol, cunoscută mai bine sub numele de Killadamente, a murit. Familia Acosta Gonzalez își împărtășește durerea cu toți cei care au cunoscut-o. La o vârstă fragedă, ea a reușit să ajute mii de oameni prin munca sa, dar acum, ne unim și cerem ajutorul vostru pentru a ne asigura că va avea despărțirea pe care o merită. Dacă este în puterea voastră, am aprecia orice contribuție, oricât de mică, pentru a ajuta la acoperirea costurilor funerare și pentru a sprijini familia și copiii ei în depășirea acestei mari pierderi.”

