O tânără de 25 de ani care se spânzurase cu o eşarfă legată de ţeava de gaz a fost salvată de un jandarm, acesta fiind alertat de un vecin speriat că prietena lui nu mai răspunde la telefon.

Cazul a fost semnalat de Jandarmeria Română, într-un mesaj transmis joi, 17 august.

”Colegul nostru era acasă, în timpul liber, împreună cu soţia. La un moment dat, primeşte pe grupul locatarilor un mesaj din partea unuia dintre vecini: 'Dacă e cineva acasă, vă rog să mergeţi până la mine, la uşă. Prietena mea nu mai răspunde la telefon, nu ştiu ce s-a întâmplat cu ea'. Colegul nostru a coborât la parter, acolo unde era apartamentul fetei. Uşa era descuiată. A bătut la uşă, însă nimeni nu a răspuns. Apoi a intrat în casă. Luminile erau aprinse în baie. La un moment dat, pe holul casei, într-o lumină obscură a observat o siluetă. 'Sunteţi bine?'. Niciun răspuns. Când s-a apropiat, a văzut tânăra, care se spânzurase cu o eşarfă de ţeava de gaz. 'Imaginea aceea m-a şocat pe moment. Aveam două variante: să sun la 112 şi să aştept până vin ajutoare sau să intervin imediat'. A ales să intervină. A ridicat-o pe braţ, iar cu cealaltă mână a reuşit să îi desfacă eşarfa din jurul gâtului. A aşezat-o apoi pe podea şi a verificat semnele vitale. Nu respira, nu avea puls. A început manevrele de resuscitare şi respiraţie gură la gură. În timpul acesta a sunat şi la 112 şi a cerut sprijin”, spun colegii jandarmului salvator.

După aproximativ patru minute, tinerei i-au apărut primele semne de viaţă. Avea puls şi începuse să respire, însă era inconştientă.

În scurt timp, a sosit ambulanţa, care a preluat-o pe femeie şi a transportat-o la spital.

”După ce s-a terminat totul şi am predat-o pe fată echipei medicale, m-am reîntors acasă, la soţia mea. Mă aştepta cu micul dejun. Am luat-o în braţe şi i-am spus că tocmai am readus la viaţă o tânără”, declară jandarmul.

El lucrează de 17 ani în Jandarmeria Română, iar din anul 2009 face parte din cadrul echipei Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei. El este şi psihoterapeut.

”Am simţit mult timp mirosul de pudră de pe faţa fetei. Asta nu trece repede, sunt emoţii contradictorii. Însă sunt împăcat cu faptul că am dăruit o nouă şansă la viaţă unei tinere”, mai spune salvatorul.