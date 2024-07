Salvamontist șef, avertisment dur: „Nu prea te poți apăra de urs. Potecile turistice din România nu mai sunt sigure. A început să-mi fie frică"

În urma tragediei de pe Jepii Mici, șeful Salvamont Vâlcea demontează discursurile ce promovează metodele de a scăpa de urși, în cazul unor eventuale atacuri ale animalelor sălbatice. Potrivit lui Mircea Lera, nu există soluții salvatoare. Omul este la cheremul ursului, dacă acesta pune ochii pe pradă.

Specialistul și-a început discursul cu referire la cauzele pentru care urșii devin agresivi:

„Te întâlnești toată ziua cu ei, la munte, deal și mai nou și la câmpie. Personal, nu sunt iubitor de sânge, nu mănânc carne de vânat, sunt salvator. Dar cred că nu există altă variantă decât împușcarea. Din păcate, cu cât ne ducem mai mult în timp, o să trebuiască să fim mult, mult mai duri în a vâna și a scoate aceste animale din zonele peste care au pus stăpânire.

Și nu mă refer la exemplarele de la munte, ci la cele care au ajuns, spre exemplu, până la Drăgășani, Bălcești (la zeci și sute de kilometri depărtare de munte, la câmpie – n.red.). Vă dați seama ce stres este pe acest animal dăruit de natură cu blană pentru zonă grea, de munte, zonă rece, să stea la câmpie? Nu se poate duce la munte pentru că-l omoară altul care este mai puternic.

Și atunci stă în nemernicia asta de căldură, unde nu este mediul lui, mănâncă ce nu mănâncă de obicei... E normal să devină agresiv în atare condiții. Pe unde nu circulă turiștii, stă un urs puternic. Și cel care trece peste 20 de ani este extraordinar de agresiv, pentru că nu mai pune grăsime pe el, și mănâncă orice și de oriunde. Atacă tot ce-i iese în cale. Cum simte sfârșitul, ar face orice ca să trăiască.

La fel de agresivi devin și puii, tot din cauza instinctului de supraviețuire, de foame și de teamă că nu pot merge oriunde, pentru că alții mai puternici i-ar omorî.

Exemplarul mare nu vine unde sunt oameni! Dar, dacă dau peste oameni pe care îi consideră un pericol, îi va ataca! Să știți că poate să mănânce carne și de om, chiar dacă nu este un animal carnivor, având în vedere că 80% din hrana sa este una vegetală. Nici căldură nu-i face foarte bine. Este iritat și din această cauză. Dar cel mai speriat este ursul care nu este puternic și care devine astfel agresiv cu tot ce-i iese în cale”, a atras atenția șeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera, pentru Adevărul.

Dacă ursul vine spre tine ca să te ucidă, nu ai șansa de a câștiga lupta, avertizează specialistul.

„În mod normal, nu prea te poți apăra de urs. Eu am variantele mele, dar a început să-mi fie și mie teamă. Merg de 50 de ani prin păduri, pe munte și până acum n-am avut niciodată nici un fel de teamă. Am mers și zi, și noapte, am dormit pe toate văile, pentru că ursul, în mod normal, dacă are locul lui acolo, nu vine în fața omului, stă retras. A început să-mi fie frică. Și m-am întâlnit, nu o dată, cu ursul. Doar că situația de acum nu are nici un corespondent”, a mai precizat Lera.

Traseele turistice din România nu sunt sigure, a completat Lera:

„Potecile turistice, din punctul acesta de vedere, nu mai sunt sigure deloc... E nenorocire! Din punctul nostru de vedere, al salvamontiștilor, traseele turistice în momentul de față nu mai prezintă nici o siguranță.... O să ajungă să ne intre și în case, și nu mă refer doar în zonele montane, unde deja acest lucru se întâmplă... Nici nu se mai pune problema că nu vom mai merge la munte, pentru că ne va fi frică să mai ieșim din case... S-a terminat cu pădurea, cu aerul curat, cu totul. O să stăm închiși... Colegi de-ai mei au început să se înarmeze cu niște spray-uri paralizante, dar din punctul meu de vedere nici acelea nu sunt foarte eficiente...".

