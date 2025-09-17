O tânără și-a făcut coteț cu găini pe balcon și s-a lăudat pe rețelele sociale. Vecinii au chemat Poliția VIDEO

O tânără de 25 de ani din cartierul Prima Oneștilor din Oradea a fost filmată crescând găini pe balconul unui apartament de la etajul 9, într-o zonă considerată premium a orașului.

Cazul a devenit viral pe TikTok.

Coteț pe balcon

Din imaginile de pe rețelele de socializare se observă cum balconul tinerei fusese amenajat ca un mic coteț, cu pământ, paie și adăpătoare.

Tânăra de 25 de ani supraveghea păsările și s-a lăudat pe rețelele sociale că le-a crescut singură, încă de la stadiul de ou, cu ajutorul unui incubator.

În mai multe fotografii și clipuri se poate observa cum puii se plimbau și prin apartament, nu doar pe balcon.

Imediat după ce imaginile au devenit virale pe TikTok, vecinii au recunoscut blocul, iar asociația de proprietari a făcut o sesizare.

Poliția Locală a intervenit duminică, 7 septembrie, la blocul de pe strada Oneștilor 17.

„Colegii mei au identificat amplasamentul din filmare. În momentul de față se fac demersuri pentru contactarea persoanei care crește aceste păsări pe balcon. Aceasta va fi sancționată și obligată la salubrizarea zonei”, a spus directorul Poliției Locale Oradea, Samuel Milian, pentru ebihoreanul.ro.

Potrivit regulamentului local, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea 627 din 2021, proprietarilor le este interzisă creșterea animalelor de fermă și a păsărilor în apartamente sau pe balcoanele blocurilor.

Normativul precizează că adăposturile trebuie construite la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință, iar la blocuri nu este permisă deloc această practică.

Astfel, încălcarea regulii se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.500 de lei. Tot regulamentul mai arată că păsările și animalele pot fi crescute doar la casă, în limita a 10 păsări și cel mult 5 animale mari (porcine, bovine, caprine, ovine sau cabaline).

Ce s-a întâmplat cu puii

Agenții au reușit s-o contacteze pe tânără, miercuri, 17 septembrie, iar balconul fusese deja eliberat. Ea a spus că a crescut găinile „din amuzament”, că le-a ținut mai mult în apartament și că le-a scos în balcon doar câteva ore pe zi.

Imediat ce filmarea a devenit virală, tânăra a renunțat la păsări și le-a dus într-o gospodărie din Săbolciu.

#chick #diy #animal #bird ♬ original sound - Tani @jumy.san Puii au fost adoptați deja! Dacă ați văzut știrile de la Kanal D. La o persoană cu fermă și spațiu frumos 💕. A fost doar un experiment temporar și reușit, nu a fost niciodată planul să îi țin permanent. 80% din timp au fost în casă, doar uneori pe balcon la aer liber și iarbă/pământ. Niciun vecin nu s-a plâns, majoritatea nici nu știau, decât cei de la balconul mai sus decât mine care vedeau. Am avut mare grijă să nu deranjeze pe nimeni. Au fost adorabili și am apreciat timpul cu ei 🫶🏻 Voi mai posta chestii random cu mici experimente, probabil animale mici precum insecte. Thank you people! -------- The chicks have already been adopted! If you saw the news on Kanal D. To someone with a farm and nice space. It was just a temporary and successful experiment, it was never the plan to keep them permanently. 80% of the time they were inside, only sometimes on the balcony for some fresh air and grass/soil. No neighbors complained, most of them had no idea, only some that lived above me and could see my balcony. I was very careful not to bother anyone. They were adorable and appreciated the time with them🫶🏻 I will post other random things with small experiments, with smaller animals such as insects. Thank you guys! #chicken

Polițiștii locali i-au dat doar un avertisment, pentru că păsările nu mai erau în apartamentul tinerei, iar spațiul fusese complet curățat.

