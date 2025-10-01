În societate există adesea presiunea ca femeile să urmeze un traseu „tradițional”: căsătorie, copii și o carieră stabilă. Cele care aleg alt drum — fără partener sau copii — se confruntă adesea cu judecăți și întrebări despre alegerile lor de viață. Însă, există exemple inspiraționale de femei care și-au construit propriul drum, explorând experiențe neconvenționale și găsind fericirea dincolo de așteptările sociale.

O tânără de 37 de ani și-a descris experiența de femeie necăsătorită și traseul pe care l-a ales într-un articol publicat de Business Insider.

"De multe ori mă simt pierdută pentru că nu sunt căsătorită și nu am copii"

"În septembrie 2024, am încheiat contractul de închiriere în Washington, D.C., și am plecat pentru șase săptămâni de muncă remote, explorând coasta mediteraneană a Spaniei. Călătoria s-a transformat într-un periplu de nouă luni: sudul Spaniei, Anglia, Muntenegru și înapoi în Spania. Pe hârtie, părea un vis: plaje, orașe noi, experiențe noi. Dar în realitate includea perioade lungi de singurătate și durerea de a-i vedea pe colegii mei atingând repere tradiționale pe care eu nu le aveam.

Pe parcurs, am căutat sens. Mi-am pus întrebări despre alegerile mele într-un decembrie friguros la Londra, unde soarele apunea în fiecare zi la ora 15, și când m-am confruntat cu o pană de curent națională singură în Spania, blocată în afara apartamentului meu în aprilie. Nu a fost până când nu am discutat cu mătușa mea Beverley, de 93 de ani, că am reușit să pun viața mea în perspectivă — și să primesc cheia fericirii."

Ads

O căutare a apartenenței

"Îmi doream să trăiesc pe termen lung în Spania. Pe durata șederii mele în străinătate, am început procesul de aplicare pentru cetățenia UE prin descendență, analizând documente vechi ale bunicilor și străbunicilor mei, care s-au născut în Polonia.

Pe măsură ce cercetam, îmi era teamă că îi reduc pe strămoșii mei la simple date. Am încercat să-i imaginez ca persoane reale. Ei fugiseră din Europa pentru a scăpa de persecuție ca evrei, iar eu încercam să mă întorc. Pentru ce?

În unele dintre cele mai dificile momente, m-am confesat mamei mele. Ea mi-a spus: „Vorbeam cu mătușa Beverly și ea spune întotdeauna să-ți spun că e foarte mândră de tine. Și eu la fel.”

Bunica mea din partea tatălui, Florence, și părinții ei, Rose și David, s-au născut toți în Łódź, Polonia. Au venit în SUA când Florence avea 13 ani. Mai târziu, sora ei Beverly s-a născut în Brooklyn.

Ads

Am adorat-o întotdeauna pe mătușa mea, Beverly. Este veselă, amuzantă și spune ceea ce gândește. Dar după ce am petrecut luni întregi cercetând despre sora ei mai mare și părinți, Beverly a început să-mi pară ca o celebritate — o legătură vie cu familia pe care o studiam."

Mătușa mea mi-a spus: „Fă ceea ce vrei”

"Am întrebat-o pe mama mea: „De ce e ea mândră de mine? Știe măcar ce fac?”

Nu-mi puteam imagina că o femeie de vârsta ei ar aproba pe cineva ca mine, la 37 de ani, fără partener, copii, carieră tradițională sau locuință stabilă. „Crede că oamenii ar trebui să facă ceea ce vor,” mi-a spus mama.

În iulie 2025, am vizitat-o pe Beverly acasă, în Las Vegas. Am întrebat-o mai multe despre istoria familiei. Mi-a povestit că sora și mama ei erau liniștite și rezervate; nu vorbeau niciodată despre Polonia, doar că „nu se vor mai urca niciodată într-o barcă.”

Ads

Beverly, în schimb, radiază căldură și bucurie, exact cum predică.

„Sunt atât de mândră de tine,” mi-a spus. „Continuă să faci exact ceea ce vrei, atâta timp cât ești fericită făcând asta.”

"Urmez calea mea neconvențională cu binecuvântarea ei"

"În această vară, m-am gândit să închiriez un apartament, să adopt un câine și să mă stabilesc în SUA. Dar ceva din mine nu terminase explorarea.

Așa că m-am întors în Spania, de data aceasta în nord. Editez memoriile mele și încep primul meu roman.

Această alegere poate să nu mă apropie de viața tradițională pe care o caut. Încă mă lupt cu singurătatea, dorința de stabilitate și întrebarea dacă acțiunile mele au sens. I-am spus mătușii Beverly, care a prezis că voi continua să călătoresc. Ea a aprobat și a adăugat:

„Trebuie să rămâi pozitivă, chiar și la vârsta mea. Mă trezesc întotdeauna cu zâmbetul pe față. Chiar dacă mă dor oasele, mă gândesc: ‘Ei bine! Asta e unul dintre avantajele îmbătrânirii!’”

Nu sunt întotdeauna fericită, chiar dacă fac ceea ce vreau. Dar Beverly îmi amintește că, deși strămoșii mei au fugit cu traume, moștenirea ei pentru mine este și bucuria.

Și-a încheiat apelul cu un ultim „Beverly-ism”:

„Fii fericită, fii sănătoasă și continuă să zâmbești.”

La 93 de ani, se trezește încă zâmbind — și îmi amintește și mie să încerc", a mărturisit autoarea articolului.

Ads