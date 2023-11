Israelul susține că o tânără de 19 ani, recrut al armatei Tel-Avivului, a fost executată de Hamas

Israelul a intensificat duminică acuzaţiile de abuzuri ale Hamas la cel mai mare spital din Fâşia Gaza, afirmând că o tânără de 19 ani, care era soldat captiv, a fost executată şi doi ostatici străini au fost deţinuţi într-un loc care a fost în centrul ofensivei sale devastatoare de şase săptămâni, relatează Reuters.

La un moment dat un adăpost pentru zeci de mii de refugiaţi palestinieni de război, spitalul Al Shifa a evacuat pacienţii şi personalul de când trupele israeliene au recent în ceea ce au numit o misiune de eradicare a facilităţilor ascunse ale Hamas.

Israelul caută, de asemenea, aproximativ 240 de persoane pe care Hamas le-a răpit în timpul atacului transfrontalier din 7 octombrie, care a declanşat războiul.

19 year old CPL Noa Marciano was abducted and murdered by Hamas terrorists on October 7.

Her body was found and extracted by IDF troops adjacent to the Shifa Hospital in Gaza.

The IDF sends its heartfelt condolences to the family and will continue to support them. pic.twitter.com/f7eWBUrzVq