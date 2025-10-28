O femeie a dat în judecată Metrorex și acum primește 23.000 de euro despăgubiri. Motivul pentru care s-a ajuns în instanță

O tânără a dat în judecată Metrorex și acum trebuie să primească 23.000 de euro despăgubiri. Totul a început în 2018, când tânăra s-a lovit grav la genunchi în stația Universitate, după ce s-a împiedicat într-o zonă nesemnalizată ca fiind periculoasă.

În acest caz, judecătorii au decis că Metrorex se face responsabil de accidentul nefericit, iar tânăra va primi o despăgubire record de 23.000 de euro.

Incidentul a avut loc în stația Universitate, când femeia s-a împiedicat de o plăcuță metalică ridicată de pe peron și nesemnalizată. Atunci a căzut și s-a lovit la genunchiul drept și la mâna dreaptă. Ea a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale, de tratament injectabil și de recuperare.

De asemenea, expertiza medicală a indicat că inclusiv la un an după accident tânăra prezenta dureri la brațul drept.

Astfel, în anul 2021, ea a decis să dea în judecată Metrorex și a acuzat compania că nu și-a îndeplinit obligațiile de întreținere și semnalizare a stației. După 4 ani, instanța a decis că Metrorex este obligată să-i acorde victimei aproape 24.000 de euro despăgubiri reprezentând daune morale, potrivit Observatornews.

În astfel de situații, avocații afirmă că putem cere despăgubiri, doar că ar trebui să păstrăm toate probele necesare, cum ar fi poze, filmări, declarații ale martorilor sau expertize medico-legale.

Ads