O tânără răpită de ISIS de la vârsta de 11 ani, salvată în Gaza după un deceniu de captivitate. „Viața era insuportabilă” FOTO/VIDEO

O femeie în vârstă de 21 de ani, răpită de militanţii Statului Islamic din Irak pe când avea 11 ani, a fost eliberată din Gaza în această săptămână, într-o operaţiune secretă care a durat luni de zile şi care a implicat Statele Unite, Israelul şi Irakul, cele două state din urmă neavând relaţii diplomatice, relatează Reuters.

Femeia face parte din străvechea minoritate religioasă yazidi, prezentă mai ales în Irak şi Siria. Peste 5.000 de membri ai acestei comunităţi au fost ucişi şi alte mii au fost răpiţi într-o campanie a Statului Islamic în 2014, despre care ONU a declarat că a constituit un genocid.

Tânăra eliberată se numeşte Fawzia Sido.

Fawzia was only 11 years old when she was kidnapped and trafficked by members of the Islamic State (ISIS) and handed over to a Hamas member affiliated with ISIS in the Gaza Strip. pic.twitter.com/hs4kpaDJE1

Femeia a fost eliberată după mai mult de patru luni de eforturi care au implicat mai multe încercări ce au eşuat succesiv din cauza situaţiei de securitate dificile rezultate din ofensiva militară a Israelului în Gaza, a declarat pentru Reuters Silwan Sinjaree, şeful de cabinet al ministrului irakian de externe.

Imagini cu momentul în care tânăra a fost eliberată au fost postate pe X de David Saranga, fost ambasador al Israelului în România, care spune că Fawiza Sido este acum cu familia ei. „Povestea ei ne aminteşte de brutalitatea cu care se confruntă copiii yazidi, luaţi fără nicio opţiune. Amintiţi-vă că încă 101 israelieni sunt ţinuţi ostatici în Gaza”, a scris diplomatul.

Fawzia, a Yazidi girl kidnapped by ISIS from Iraq and brought to Gaza at just 11 years old, has finally been rescued by the Israeli security forces.

For years, she was held captive by a Palestinian Hamas-ISIS member.

She has now been reunited with her family. Her story is a… pic.twitter.com/nkVotqYdov