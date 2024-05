"Cum ar fi România pentru un român plecat de mic din țară?" Temerile unei tinere care vrea să se întoarcă după ce a fost crescută de părinți în străinătate

Când pleacă din țară, mulți români au planuri să revină după ce economisesc suficienți bani, în timp ce unii preferă să se stabilească definitiv în străinătate.

Surprinzător este când copii care au fost născuți sau crescuți de mici într-o altă țară ar vrea să vină în România. Este cazul unei tinere de 25 de ani crescută de la doi ani în mai multe țări din Europa.

Aceasta ar vrea să se întoarcă și ar vrea să afle la ce să se aștepte.

Cum ar fi România pentru un român plecat de mic din țară, care dorește sa se întoarcă?

Tânără a deschis o discuție pe această temă în mediul online, unde a dat mai multe detalii despre experiența personală.

"Aș vrea sa va spun povestea mea, și să vă cer niște sfaturi în legătură cu întoarcerea în România și cu societatea ei din ziua de azi.

Am 25 de ani, și am plecat pe alte meleaguri împreună cu părinții de pe la 2 ani. Am locuit în multiple țări europene de-a lungul copilăriei, cu educația făcută în engleză, dar m-am întors în țară pe la 10 ani.

However, fiindcă fusesem școlită exclusiv în engleză până în acel punct, nivelul meu de română nu era îndeajuns de bun pentru școală în limba Română, așa că părinții m-au trimis în continuare la școală internațională, în engleză.

La 16 ani am emigrat din nou cu părinții din țară. Iar după aceea am plecat în Anglia la facultate, unde sunt stabilită de aproape 7 ani.

"Uite-o și pe asta, fandosita, crescută în vest"

Aceasta s-a referit la scurtele perioade petrecute în România, când nu s-a simțit bine primită.

"Anii mei formativi au fost, într-un fel, petrecuți în România. Dar, din păcate, amintirile mele din perioada aceea legate de societatea de pe la noi nu sunt prea plăcute. Mă simțeam străină printre Români. Aveam prieteni, dar toți erau tot străini. Când încercam să stau cu alți români de vârsta mea, eram adesea batjocorită sau ignorată pentru felul în care vorbeam limba, faptul ca nu înțelegeam glumele, și felul în care mă comportam. Primeam comentarii de genul "uite-o și pe asta, fandosita, crescuta în vest", fără sa fi făcut nimic. Cultural vorbind, ma simțeam mai mult vestică, dar eram tratată ca un fel de Româncă foarte ciudată de către alți Români.

Cu siguranță că eram toți adolescenți imaturi pe vremea aceea, dar simțeam un "cultural disconnect" foarte profund, ajunsă, fără să vreau, într-un spațiu foarte awkward dintre Român și străin.

Acum sunt stabilită în Anglia de multi ani, dar încă simt acel "disconnect" față de țara natală. Simt nevoia sa aflu mai multe despre țara mea, de unde vin, și sa văd dacă poate aparțin de ea. Din aceasta nevoie, mi-a venit gândul de a mă întoarce în România.

Dar pe de altă parte, nu pot decât sa ma gândesc la amintirile din colectivul în care stăteam când locuiam aici. România, cum o țin eu minte, nu era foarte welcoming de persoane diferite. Familia din țară încă se ia de mine pentru opiniile mele de tip "vestic" (e.g. Susțin drepturile LGBT, nu sunt foarte religioasa, nu sunt ok cu glume/comentarii rasiste, etc.), și în general îmi este frică că mă întorc undeva mai rău, unde nu aparțin".

"Mi-aș dori să mă întorc cu mintea și cu inima deschise"

Aceasta a descris și percepția actuală pe care o are despre România.

"Cu toate astea, văd și că țara se schimbă. Lumea devine mai tolerantă, și mulți alți români, ca mine, s-au întors din străinătate. Nu mai este așa ciudat să dai de cineva crescut în vest cum era pe vremuri, sau de cineva care nu vorbește româna perfect. În general, suntem mai omogenizați cu restul Europei, avem standardul de trai mai bun, și lumea pare mult mai ok.

Mi-aș dori să mă întorc cu mintea și cu inima deschise către cultură mea nativa, și sper să găsesc oamenii care să mă accepte așa cum sunt.

Aș dori să întreb dacă a mai avut cineva o experiență asemănătoare, de a se întoarce în tară, și cum/dacă a reușit să se integreze.", a scris tânăra pe Reddit.

"Un popor foarte diferit de vestici"

În comentarii, părerile sunt împărțite. Unii îi descriu pe români cu bune și ce rele, alții sunt categorici și spun că ei nu s-ar întoarce. Cineva îi propune calea de mijloc.

"Cred că mai era undeva scris despre principala caracteristică a României: bulă. Din propria experiență, românii sunt atât de diferiți unii de alții încât își formează propriile bule aka cercuri de cunoștințe, cu care să semene. Toată experiența ta aici (pozitivă sau negativă) va depinde de alegerea acestei bule."

"Românii sunt un popor foarte diferit de vestici.

Și eu am plecat în Canada foarte devreme cu părinții, și mi-am petrecut timp în România deci îmi permit o părere despre asta.

Românii sunt (sau poate "pot fi" e mai bine scris)

Mult mai calzi și prietenoși/ sociabili ca vesticii; leagă prietenii mult mai repede, se invită unul pe altul pe acasă foarte rapid și des (în Canada am avut un prieten bun de tot căruia i-a luat 10 ani).

Extrem de cinici și mândri de asta - "eu văd lumea cum este, dacă vezi ceva bun ești un prostălău"

Mari fani ai tacticii "crab bucket" - dacă-l văd pe careva c-are succese în viață majoritatea nu se bucură pentru el sau ea, caută nod în papură cumva cumva să-i taie aripile.

Sunt un popor cult și citit, care au tras propriile concluzii despre multe chestii (de exemplu că tu le-ai spus că ești pro-gay șamd au luat-o ca atac asupra românismelor din creierii lor),

Cât ar fi evoluat România de când ți-o aduci tu aminte, tot este un loc profund diferit de unde și cum ai crescut tu.

Părerea mea: eu personal nu m-aș mai întoarce".

"România se schimbă, din păcate nu așa repede cum ne-am dori"

"Ce mi se pare surprinzător în România este că deși suntem un popor foarte “rău” unul cu alții, la greu ne ajutăm foarte mult.

Cam 20-30% din societate și-a schimbat mentalitatea e mult mai acceptare, în special tinerii educați sau oamenii care lucrează în companii multinaționale.

România se schimbă, din păcate nu așa repede cum ne-am dori. Să nu uităm că datorită zborurilor ieftine tot mai mulți români apucă să vadă o țară străină!"

"Încearcă să te întorci în zonele cele mai cosmopolite, centre universitare, zone economice puternice care prin definiție sunt mult mai tolerante decât media țării (Cluj, București, Constanța, Brașov, etc)

Încearcă să vii în vizită prima dată, poate să faci câteva luni remote work. Încerci să stabilești legături și explici situația ta chiar de la început; nu cred că oamenii în mare majoritate nu vor dori să te ajute și să te integreze."