Și-a înjunghiat iubitul la o petrecere, cu mai multe lovituri de cuțit. Tânără de 22 de ani, trimisă la închisoare pentru tentativă de omor

La șapte luni după ce a fost condamnată pentru tentativă de omor, o tânără de doar 22 de ani din Bistrița-Năsăud a fost reținută de polițiști și trimisă în penitenciar acolo unde are de ispășit o pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare.

Tânăra condamnată, Raluca. V a înjunghiat de mai multe ori, un bărbat, cu care avusese o relație, în timpul unei petreceri cu mai mulți participanți, aparent fără ca acesta să o fi provocat în vreun fel la momentul incidentului. Conform dosarului aflat pe masa judecătorilor Tribunalului Bistrița-Năsăud, atât tânăra cât și martorii erau băuți bine atunci când s-a întâmplat incidentul, în 6 octombrie 2020, arată bistritaexpress.

De altfel bărbatul înjunghiat, care a rămas circa 20 de zile în spital după incidentul în care a fost victimă, nu a pretins daune civile de la fosta iubită, susținând potrivit declarațiilor din instanță că ”nu am ce sa iau de pe ea”.

Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud, care s-a constituit însă parte civilă, a cerut recuperarea banilor cu spitalizarea și acum are de obținut mai bine de 11.000 de lei de la tânără, reprezentând costurile spitalizării pentru victima incidentului, internată în secția de Chirurgie.

Încadrarea de tentativă de omor a fost păstrată chiar daca certificatul IML preciza că rănile n-au pus în pericol viața victimei

Deși tânăra a recunoscut faptele și a încheiat acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii care au anchetat-o, iar buletinul medico-legal a stabilit că plăgile înjunghiate, mai multe, aplicate în zona spatelui nu i-au pus totuși viața în pericol victimei sale, judecatorii au considerat ca fapta fetei este tentativă de omor. Judecatorii spun în, motivarea sentinței, că lovituri repetate cu cuțitul în zona superioara a trunchiului pot duce la pierderea vieții victimei.

