Cum încearcă o tânără din București să-l găsească pe ”tipul blond” cu care a flirtat în stația de autobuz

Povestea unei tinere din București a stârnit interes pe social media, dovadă că, ea are sute de distribuiri.

Ea încearcă, după o lună de zile, să-l găsească pe bărbatul, care a abordat-o într-o stație de autobuz. Postarea acesteia pe Facebook se intitulează, simplu, ”mă ajuți?”, tânăra făcând apel la toți cei care o pot ajuta să-l găsească pe tipul blond, ușor creț, cu părul până la linia bărbiei posibil și cu ochelari, care a abordat-o într-o zi ploioasă.

”Într-o dimineață de Octombrie, așteptam autobuzul in stația Bulevardul Mărășești..ploua, era frig..iar eu îmbrăcată de vară, cu o fustă lunguță și cu un fular pe cap, tremuram..?

La un moment dat, lângă mine își face loc un tip blond, ușor creț, cu părul până la linia bărbiei să fi fost..posibil să fi avut și ochelari..cine mai știe..nu-mi ardea de nimic.

Mă întreabă din senin dacă am fost in Nepal..că i-am amintit de femeile de acolo..

Am mai schimbat vreo 3-4 replici pe tema călătoritului când au venit 2 autobuze. Mă întreabă dacă urc in 313, răspund că nu, îndreptându-mă către cel din spate..Nu mai rețin dacă am mai adăugat ceva sau nu, doar că ajunsă in autobuz am avut o urmă de regret că discuția s-a încheiat brusc și fără urmă..?

Mi-a rămas în minte..așa că acum, am zis să îndrăznesc să sper că dacă arunc acest mesaj în marea nesfârșită a internetului poate ajunge la el?️

Și poate, cine știe, vom cunoaște Nepalul împreună, cu ochii noștri, nu doar din poze?

Mersi pentru ajutor!

P.s. Sigur nu arătam așa bine în ziua aia, dar poate ajută.

P.s.s Nu era nepalez!”, a scris tânăra pe facebook.

