Momente de groază pentru o tânără în timpul călătoriei cu taxiul: "Ai de gând să-mi arăți ce știe să facă o adevărată petrecăreață?"

O tânără a trecut prin momente de groază cu un șofer de ride-sharing care a i-a făcut avansuri insistente.

Megan Carpenter, în vârstă de 22 de ani, a vorbit despre experiența din timpul unei curse cu taxiul, de vinerea trecută, pentru a le avertiza pe alte femei care ar putea ajunge în aceeași situație.

Șoferul ar fi făcut mai multe încercări să o atingă în timpul călătoriei care a durat 20 de minute.

„M-am urcat în taxi și m-am așezat în față, pentru că el tocmai parcase la bordură când am întins mâna. Uneori stau în spate, alteori stau în față, nu am avut niciodată probleme de genul acesta în funcție de locul unde mă așezasem. Așa că m-am urcat în față și i-am spus, politicos 'Bună, ce mai faci', o discuție obișnuită într-un taxi. El a spus 'ești atât de frumoasă', și i-am răspuns 'Mulțumesc foarte mult'. Apoi, mi-a spus că am o mulțime de tatuaje, iar eu am spus că da, am. Apoi a spus 'ai vreunul în vreun loc privat' și mi s-a părut puțin ciudat" a povestit femeia, potrivit publicației Daily Star, citată de Știrile Pro TV.

Apoi, ea susține că șoferul i-a atins de un tatuaj pe care îl are pe coapsă.

„A început să îl frece și a spus 'ăsta este uimitor, îmi place asta. Duce spre vreun loc intim?' I-am spus că nu, și am încercat să mă aplec mai mult spre ușă. Apoi a început să mângâie unul pe care îl am pe gât, care este un simbol al feminismului. Spunea lucruri precum 'atât de drăguț, atât de drăguț' și mă întreba dacă am multe tatuaje sau dacă le-am pierdut șirul".

Megan a spus că a luat legătura cu părinții ei pentru a-i alerta.

„Nu m-am mai uitat la el și mi-am scos telefonul și am început să trimit mesaje. M-a întrebat ce făceam și i-am spus că îi trimiteam mesaje prietenei mele. El a spus 'oh, bine, am crezut că-mi faci poze'. I-am spus că nu și a continuat să conducă. Apoi el a spus 'oh, mai avem opt minute din călătorie, ai de gând să-mi arăți ce știe să facă o adevărată petrecăreață?' Eu nu am spus nimic. Nu știam dacă glumea sau nu, așa că nu am știut ce să-i zic. Apoi, el a repetat 'oh, au mai rămas doar cinci minute, ce vom face timp de cinci minute, Megan?'. Apoi m-am gândit: 'Oh, nu glumește, era foarte serios. Așa că am încetat să mai răspund și am devenit foarte tăcută. Nu știam dacă să râd sau să plâng".

Ea a adăugat că atunci când mașina a ajuns la destinație, tatăl ei era acolo.

„Când tatăl meu a ajuns acolo, am început să plâng în hohote și m-a întrebat ce s-a întâmplat. Am deschis ușa și am fugit imediat afară și am stat în spatele tatălui meu. Tatăl meu a început să țipe la el spunând 'Ce faci? La vârsta ta, ai făcut-o să se simtă în halul ăsta. Ne-a trimis SMS cu tot ce s-a întâmplat în timpul călătoriei'. Șoferul a spus 'nu, nu am făcut nimic, nu știu ce se întâmplă'. Sunt căsătorit'”.

Meghan a spus că acesta a plecat cu mașina înainte de a-i da banii pentru cursă.

O purtătoare de cuvânt a Freenow, aplicația de taxi folosită de Megan, a declarat pentru Dublin Live: „Siguranța pasagerilor noștri este de cea mai mare importanță pentru Freenow și lucrăm numai cu șoferi verificați, cu licență SPSV, care sunt reglementați de Autoritatea Națională de Transport.

În cazul în care un pasager face o acuzație gravă privind siguranța, șoferul implicat este suspendat imediat de Freenow în așteptarea unei investigații. Freenow sprijină pe deplin autoritățile în orice anchetă care decurge din astfel de acuzații. În conformitate cu acest proces, Freenow nu poate comenta niciun caz individual al pasagerilor."