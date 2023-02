Foarte mulți dintre tinerii din România au planuri să plece din țară în căutarea unor câștiguri mai mari.

Cei care rămân caută soluții pentru o viață bună și salarii decente, însă nu toți reușesc.

Este cazul relatat de o tânără care a încercat să evolueze în carieră, dar s-a ales doar cu o dezamăgire, după cum a scris în mediul online.

"Toată lumea văd că împinge ideea asta că trebuie să avansezi în carieră, să strângi bani, să investești în crypto, să tragi de tine să fii promovat la muncă pe un post mai bun, etc.

Dar ce faci dacă ești prost? Nu toată lumea are creier de IT-ist. Nu toată lumea e inteligentă. In fact, cred că majoritatea oamenilor sunt proști. Știu că o să ziceți că "trebuie să te descurci, să găsești metode diferite de a avea succes", dar cum faci asta dacă ești prost? Cum poți să ai o viață împlinită dacă ești prost? Și întrebarea finală, chiar meriți să suferi pentru că ești prost? Și asta zic în condițiile în care AI ÎNCERCAT să evoluezi dar nu ai reușit și ai rămas tot prost... e vina ta sau e vina societății?

Ads

Ce faci în țara asta dacă ești prea prost să fii IT-ist, inginer sau medic? Eu, de exemplu, sunt proastă. Am făcut o facultate inutilă. Am făcut un curs inutil. Acum lucrez în IT dar nu am evoluat aproape deloc într-un an și sunt plătită prost, așa că mă gândesc să mă apuc de food delivery...și de acolo nu știu ce va fi. Probabil job hopping până ies la pensie sau mai degrabă până mă sinucid.

Ce fac dacă sunt proastă? Ce se presupune că trebuie să facă proștii ca să supraviețuiască? Aveți cumva vreun ghid de survival pro-prost în România?", a întrebat aceasta pe Reddit.

"Un prost harnic e mai bun decât un deștept leneș"

Postarea a adunat sute de comentarii în care tânăra a primit sfaturi și asigurarea că nu e proastă, așa cum a afirmat.

"Lucrez în IT și sunt prost de bubui. Am o grămadă de persoane care pot să confirme."

Ads

"Continui să te educi (educația nu e pentru deștepți, e în primul rând pentru proști). Un prost educat o să-l întreacă pe deșteptul needucat. Continui să muncești (hărnicia e în primul rând pentru proști, se știe). Dar un prost harnic e mai bun decât un deștept leneș.

Continui să te adaptezi (nu e nimeni deștept în toate domeniile, ci fiecare e prost în majoritatea lor). Dar un prost care și-a găsit locul (elementul lui) e mai util decât un deștept în nesfârșită căutare.

Continui să arăți respect. Un prost cu bun simț poate fi mai bun coleg de muncă, decât un deștept care se poartă prost."

"Poate fi salariul de vină"

"Dar nu e topic scris de om prost. Simplul fapt că ai scris corect și ai pus paragrafe te face peste medie. Ai job, facultate terminată și cel puțin un curs gata - astea arată din nou inteligență. Da, poate fi salariul de vină - cere-ți drepturile sau mai caută. Nu merită să-ți strici dispoziția din cauză că la job-ul actual nu se plătește muncă așa cum ar trebui.

Ads

(Am schimbat deja carieră din cauză că se plătea prost. Nu e rușine să faci schimbări. Prostia adevărată e să nu le faci.)"

"În momentul în care poți să recunoști că eșți proastă, deja eșți mai deșteaptă decât mulți oameni. Asta înseamnă că ești self-aware și că știi că oricând poți învăța mai mult și că mereu e loc de mai bine. Asta deja te plasează cu o treaptă peste oamenii plini de certitudini care cred că le știu pe toate. O să fii ok."

"Nu te cunosc dar din textul ăsta mă îndoiesc că eșți proastă, proștii nu își fac probleme de genul. Cred doar că ai o stimă de sine scăzută și probabil acolo ar trebui să lucrezi."

"Îți vezi de treabă și nu te mai stresezi atât, nu mai pui presiune pe ține că trebuie să faci aia, să faci ailaltă, să investești, să pe dracu."

"În lumea noastră dacă nu te-ai născut din familie de bogați poți să muncești de-ți sar capacele că tot nu vei ajunge bogat încât să-ți permiți să te oprești din muncă. Și atunci ai dat zile de la tine pentru niște puțini bani în plus. Eu nu sunt convins că merită."

Ads

"Asta e una din problemele țării"

"Eu fiind prost ca și tine o iau ușor și îmi văd de sănătate. Eu la muncă nu fac targetul, lucrez încet cu pauze dese, nu mă stresez dacă am greșit, nu mă gândesc la muncă în afară programului, nu investesc în cursuri și certificări, beau o bere rece seara și dorm minim 8 ore pe zi fie ce o fi."

"Păi asta e una din problemele țării, în România nu prea poți să ai un trai de viață ridicat și să te consideri o persoană realizată fără să ai o carieră de succes ca medic, inginer, IT-ist, avocat etc."

"Există și mentalitatea această auto-impusă cum că dacă nu ești medic sau inginer înseamnă că nu ești realizat și ți-ai ratat viața, ca și cum toată lumea este făcută să aibă astfel de cariere, dar nu este chiar așa, acest lucru este predicat și în școli din păcate, fiindcă poate tu nu vrei să fii inginer sau medic și vrei să fii altceva, care nu se consideră a fi carieră de succes.

Ads

De aceea se pună atâta preț pe această idee, fiindcă într-o țară că România e mai greu în general să trăiești cât mai decent fără să fi medic și așa mai departe, toată lumea dorește să facă parte dintr-o clasa socială cât mai mare iar aceste job-uri oferă această posibilitate."

"Emigrezi și îți dai seama că nu ești atât de prost pe cât credeai"

"Lucrez în IT și mă consider prost în ceea ce fac, în ciuda faptului că colegii îmi apreciază munca. Să fie sindromul impostorului? Parcă niciodată nu e suficient de bine pentru mine."

"E ok, emigrezi și îți dai seama că nu ești atât de prost pe cât credeai. Cel puțin în cazul meu, am realizat pe la 30 că sistemul educațional și grupul de prieteni nu m-au împins să îmi folosesc creierul cum trebuie. Așa am realizat la 30 că chiar pot să învăț și să mă dezvolt personal și profesional. Nu cred că ești atât de proastă pe cât crezi că ești."

"Din păcate societatea românească este în principal pentru șmecheri, nu neapărat inteligenți. Dacă te consideri “proastă” poate ar trebui să te muți în altă țară, unde joburile mai prost plătite au sporuri în așa fel încât TOȚI oamenii să trăiască bine. Personal mă atrage Austria, Germania (deși nu știu limba și mi se pare și urâtă), dar și UK poate fi o varianta ok. Eu am rude/ prieteni în țările astea în principal și trăiesc mai bine decât cei în domenii asemănătoare în România. Nu “pro;tii” sunt de vină, ci societatea pentru că nu oferă șanse și salarii echitabile."