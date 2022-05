O tânără care și-a pierdut picioarele în timpul unui atac în Ucraina s-a căsătorit în spital. Imaginile emoționante care au surprins dansul mirilor VIDEO

O tânără de 23 de ani din Ucraina, care și-a pierdut ambele picioare în timpul unui atac, s-a căsătorit într-un spital din Liov.

Filmarea în care Viktor și Oksana dansează într-o secție a spitalului s-a viralizat pe rețelele de socializare.

"Primul dans de nuntă al lui Viktor și Oksana în secția de spital din Liov. Oksana, o asistentă de 23 de ani din Lysychansk, și-a pierdut picioarele pe 27 martie.

S-a întors să-l avertizeze pe Viktor despre pericol și într-o secundă o mină rusească a explodat sub ea", scrie într-o postare Euromaidan Press pe Twitter.

The first wedding dance of Viktor and Oksana in the Lviv hospital ward. Oksana, a 23-year-old nurse from Lysychansk, lost her legs on 27 March. Then Oksana had turned to warn Viktor of the danger, and within a second a Russian mine exploded under her https://t.co/dKjMBdW4uv pic.twitter.com/QOgRboUgfv