Tânăra care vrea să se pensioneze la 45 de ani. "Sunt pe drumul cel bun"

O tânără de 36 de ani este consilier financiar acreditat și a planificat să se pensioneze la 45 de ani. Aceasta a relatat care sunt cele 4 obiceiuri care au ajutat-o să-și construiască averea într-un articol publicat de cnbc.com.

"În 2012, proaspăt absolventă a școlii postuniversitare, am trecut de la optimism cu privire la viitorul meu la o stare de anxietate constantă din cauza banilor. Mă mutasem de curând în Washington, D.C., cu un salariu de început de 40.000 de dolari, cu aproape 45.000 de dolari datorie de studii și foarte puține economii.

Am folosit un calculator de dobânzi și am aflat că, dacă aș fi continuat să fac doar plățile minime la împrumuturile mele pentru studenți pe parcursul a 10 ani, aș fi plătit 16.000 de dolari în dobânzi pe lângă datoria inițială.

Mi-a stat inima, dar eram hotărâtă să îmi îmbunătățesc situația.

În trei ani, mi-am plătit datoria, iar în anul următor mi-am dublat veniturile. În 2017, mi-am cumpărat prima casă înainte de a împlini 30 de ani. În 2019, inspirată de experiența mea, am înființat o companie numită Beworth Finance pentru a-i ajuta pe alții să construiască avere și să câștige încredere în finanțele lor.

Astăzi, la 36 de ani, sunt pe cale să mă pensionez la 45 de ani.

Iată cum mi-am schimbat mentalitatea cu privire la bani și am scăpat definitiv de anxietatea mea financiară."

"Am început cu schimbări mici, dar puternice"

"Descoperirea acelui calculator de dobândă a fost un punct de cotitură uriaș pentru mine, deoarece mi-a dat startul la educația financiară. Am devenit entuziasmată de investiții și, în cele din urmă, de cumpărarea unei case, dar am vrut să mă ocup mai întâi de datorii și să fac economii.

La acea vreme, câștigam aproximativ 2.492 de dolari pe lună după impozite și deduceri și înainte de plata lunară a datoriilor. Deși nu mi-am putut atinge toate obiectivele dintr-o dată, câteva obiceiuri mici m-au ajutat să îmi îmbunătățesc încet și constant finanțele.

Am început să economisesc. La început am pus deoparte aproximativ 120 de dolari pe lună. Am contribuit la fondul meu de pensie doar atât cât să-mi ajungă pentru contribuția angajatorului, care era de 4% din salariul meu de la acea vreme, deci aproximativ 133 de dolari pe lună."

"Am avut grijă să îmi negociez salariul în fiecare an"

"Deși poate că nu am obținut de fiecare dată un "da" sau cifra exactă pe care am propus-o, am avut deseori succes și am obținut câteva măriri de salariu de 15% până la 20% de-a lungul anilor. La patru ani după ce am acceptat acel prim loc de muncă, mi-am dublat venitul, ajungând la 80.000 de dolari pe an.

Am găsit modalități de a câștiga mai mult în afara programului de la 9 la 5. Mi-am mărit câștigurile prin mai multe activități secundare, printre care se numărau cumpărături misterioase, participarea la grupuri de reflecție și vânzarea de articole pe Craigslist.

Mi-am mărit încet-încet plățile pentru datorii. În fiecare lună în care am putut, am făcut mici plăți suplimentare la datoria mea. Pe măsură ce venitul meu a crescut, am mărit plățile suplimentare ale datoriei până la 1.500 de dolari, până când am scăpat de datorii. Acest proces a durat trei ani."

"Am folosit automatizarea pentru a-mi reduce stresul financiar"

"S-a dovedit că nu doar faptul că aveam datorii mă neliniștea - ci și sentimentul că nu aveam niciun control. Așa că, pe măsură ce am devenit mai încrezătoare în ceea ce privește banii, am apelat la tehnologie pentru a mă ajuta cu obiectivele pentru care eram stresată.

Mi-am automatizat contribuțiile la economii, mi-am pus împrumuturile pe plată automată și am început să investesc folosind un robot-consilier care a selectat și a gestionat investițiile în locul meu.

Cu timpul, aceste contribuții au devenit o chestiune de ultimă oră. Tehnologia m-a ajutat să îmi ating obiectivele mai rapid datorită unor beneficii suplimentare, cum ar fi ratele mai mari ale dobânzii pentru economii și reducerile prin utilizarea plății automate. Odată ce am scăpat de datorii, am realocat aceste fonduri către economisirea pentru o casă prin simpla actualizare a acelorași automatizări pe care le stabilisem cu ani în urmă.

Acest sistem simplu de automatizare m-a ajutat în cele din urmă să îmi îndeplinesc unul dintre cele mai mari obiective: să fiu proprietar de casă. În iulie 2017, am cumpărat prima mea casă în Washington, D.C., un apartament cu un dormitor și o baie de 514 metri pătrați, pentru 345.000 de dolari, cu un avans de 10 %."

"Am cheltuit mai mult pe lucruri pe care le iubesc, cum ar fi călătoriile"

"Pe măsură ce venitul meu a crescut, incluzând un salariu cu șase cifre, venituri din afaceri și venituri din chirii, am cheltuit mai mult pe lucruri pe care le iubesc, cum ar fi călătoriile, dar am menținut alte cheltuieli scăzute.

De exemplu, am locuit cu colegi de cameră timp de doi ani, chiar și după ce mi-am plătit datoriile, pentru a economisi pentru prima mea casă. Astăzi, încă gătesc în majoritatea serilor și nu am mai deținut o mașină de 10 ani.

Încă îmi monitorizez cheltuielile variabile, astfel încât să pot continua să investesc pe piața bursieră, dar fac acest lucru într-un mod în care banii mei nu se simt întinși zi de zi."

"Am investit în viitorul meu"

"Anul trecut, am investit peste 45% din venitul meu, un salt mare față de perioada în care investeam doar 133 de dolari pe lună. Acum, pe lângă faptul că îmi maximizez planul de pensie, maximizez un cont individual de pensie și investesc tot restul într-un cont de brokeraj impozabil, în principal în fonduri indexate.

Dacă nu mai contribui niciodată cu un ban la pensia mea, sunt pe cale să am peste 3,7 milioane de dolari până la vârsta de 65 de ani. Investesc în continuare în mod agresiv pentru că vreau să ajung acolo mai repede. Presupunând un randament anualizat de 7%, în prezent plănuiesc să mă pensionez la 45 de ani cu aproximativ 1,7 milioane de dolari.

De asemenea, este în regulă dacă lucrurile se schimbă pe parcurs.

În industria finanțelor personale, mulți oameni definesc libertatea financiară ca fiind momentul în care vă puteți permite să ieșiți la pensie. Punctul meu de vedere este puțin diferit. Eu am găsit libertatea financiară atunci când am preluat controlul și am automatizat prima plată suplimentară a datoriei.

În cele din urmă, deși mai mulți bani sunt de ajutor și cu siguranță pot aduce siguranță, aceste mici obiceiuri sunt cele care mi-au dat cu adevărat încredere, atunci și acum. Anxietatea mea financiară este un lucru de domeniul trecutului, iar asta, pentru mine, este adevărata libertate financiară."