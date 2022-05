Tanc rusesc nimerind peste două mine în succesiune. Vehiculul militar a supraviețuit doar primei explozii VIDEO

Forțele armate ucrainene au făcut publică o filmare cu un tanc rusesc prins într-un teren înțesat de mine.

Imaginile arată cum vehiculul militar încearcă să-și croaiscă drum la liziera unei păduri, dar se împotmolește parțial după explozia unei mine.

Personalul manevrant încearcă să scape din zonă rapid și se poate observa o mișcare brutală a turelei.

La foarte scurt timp, urmează și o a doua explozie, care arată vehiculul militar inscripționat cu litera "Z" paralizat complet.

Footage of a Russian tank running over two mines.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/wAYAukpPqM