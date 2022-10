SUA au prezentat cel mai modern tanc al armatei sale. Abrams X va avea un sistem de propulsie hibrid și o versiune fără echipaj FOTO/VIDEO

Compania americană General Dynamics Land Systems a prezentat oficial primul prototip al viitorului tanc al armatei, AbramsX.

Potrivit companiei, noul tanc va folosi un sistem de propulsie hibrid diesel-electric, care va duce la o economie de combustibil de 50%. Sistemul hibrid va permite, de asemenea, ca AbramsX să funcționeze silențios atunci când stă la ralanti și, eventual, pentru perioade scurte de timp la viteză redusă, ceea ce ar oferi un avantaj tactic uriaș.

General Dynamics unveiled the AbramsX and StrykerX technology demonstrators along with Stryker Leonidas counter-drone system, and TRX Breacher robotic vehicle at AUSA 2022 conference. https://t.co/ltwuLMNAqg pic.twitter.com/sSjKHCV194

AbramsX va fi mai ușor și va avea un echipaj format din trei persoane. Tancul va dispune și de o versiune fără echipaj și de capabilități bazate pe inteligență artificială.

Turela tancului AbramsX a fost reproiectată, fiind cu totul diferită de cea a generaţiei M1 Abrams. Acum, turela dispune de mai multe sisteme de camere şi ochire electro-optice și de o stație de armament controlată de la distanță - cu un tun de 30 mm. De asemenea, dispune de un nou tun de 120 mm, derivat din XM360, potrivit defenseromania.ro

AbramsX Technical Demonstrator: Realm of the Possible

Unmanned turret developed in coordination with the US Army || @GD_LandSystems #AUSA2022 pic.twitter.com/fhM3mjWu80