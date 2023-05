Singurul tanc prezentat de Rusia în Piața Roșie. "A fost cea mai umilitoare paradă militară văzută vreodată la Moscova"

Mai mulți analiști occidentali remarcă "sărăcia" celei mai importante parade militare, în teorie, desfășurată anual în Rusia.

Spre deosebire de anii precedenți, evenimentul a exclus forțele aviatice ale Rusiei, precum și prezentarea arsenalului nuclear al Moscovei. În plus, prin fața tribunei oficiale instalată la Kremlin a trecut un singur tanc.

Este vorba despre un exemplar T-34-85, modelul folosit de Uniunea Sovietică în al Doilea Război Mondial.

Unii comentatori au postat pe rețelele sociale fotografii în care scot în evidență etalarea tancurilor din 2022:

What a difference a year in Ukraine makes... pic.twitter.com/Q1GEbsQ38K — Truckie Fella (@TruckieFella) May 9, 2023

Alții remarcă ironic faptul că inclusiv tancul prezentat astăzi în Piața Roșie ar urma să fie trimis în Ucraina.

Potrivit unui bilanț al forțelor armate ucrainene, publicat pe 4 aprilie, Rusia a pierdut în cele 15 luni de când a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina peste 175.000 de soldați, 3.627 de tancuri, 6.999 de vehicule blindate și 2.277 de drone.

Ads

"Cea mai umilitoare paradă militară pe care am văzut-o vreodată la Moscova. Serios, este atât de jalnic încât nu mă pot opri să râd. Doar un tanc T-34-85, singurul tanc. După cum am spus, Rusia are nevoie de toate echipamentele sale funcționale pe front. Ucraina a adus Rusia la pragul cel mai de jos", remarcă un analist militar popular pe Twitter sub numele Tendar.

Russia’s last operational tank arrived at the #May9 parade in Moscow – shortly before being sent to Ukraine. pic.twitter.com/4qPUQmggld — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 9, 2023