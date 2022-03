Tanc rusesc atacat cu lansatorul de rachete dintr-un bloc în Mariupol. Proiectilul a lovit vehiculul blindat lângă turelă VIDEO

Un film mediatizat de forțele armate ucrainene arată un atac ratat asupra unui tanc rusesc pe o stradă din orașul Mariupol, asediat de la începutul invaziei de soldații Kremlinului.

Soldații au atacat tancul cu un lansator de rachete NLAW (Next generation Light Anti-tank Weapon), arme furnizate Ucrainei la începutul lunii martie de către Marea Britanie.

Lansatorul este descris de experții militari ca fiind o armă de generație nouă, care elimină chiar și cele mai avansate tancuri. Este conceput pentru grupuri restrânse de soldați care acționează militar atât în câmp deschis, cât și în zone urbane.

Cu toate acestea, lansatorul NLAW are un minus pentru situația descrisă de filmarea ucraineană: proiectilul, din motive de siguranță a operatorului, se armează abia după cel puțin 20 de metri din momentul în care este lansat.

Din acest motiv, racheta lansată de la etajul 1 a lovit blindajul tancului lângă turelă, dar nu a explodat, producând daune minime.

Video that looks like Ukrainian troops firing an NLAW at a Russian T-72B obr 1989 tank in Mariupol. I wonder if it was within the minimum arming range. https://t.co/vY1xvV4o66 pic.twitter.com/2dal96iTh7