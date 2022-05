Luptele continuă și în a 86-a zi de război între forțele militare ruse și cele ucrainene.

Imaginile cu momentul în care un tanc rusesc a fost lovit de sistemul antitanc Stugna-P al ucrainenilor au fost făcute publice pe Twitter.

Blindatul se afla în mișcare, iar pe el erau mai mulți soldați ruși.

„Un operator ucrainean Stugna-P ATGM a lovit un BTR-80 APC rus care transporta soldați. Este posibil ca vehiculul să fie distrus”, se arată în mesajul care însoțește imaginile video.

Atenție, imagini cu impact emoțional!

#Ukraine : A Ukrainian Stugna-P ATGM operator hit a Russian BTR-80 APC which was transporting soldiers. The vehicle is likely to be destroyed. pic.twitter.com/Cz5XJIqBM8

Nu a fost singura lovitură cu rachetă.

„O altă lovitură a Ucrainei cu Stugna-P ATGM din Est - de data aceasta împotriva unui BMP-2 IFV rus. După cum se vede, funcționează destul de corect”, au transmis ucrainenii.

#Ukraine: Another Ukrainian Stugna-P ATGM strike from the East- this time against a Russian BMP-2 IFV. As can be seen, it functions quite correctly. pic.twitter.com/NSeqPsvGFJ