Tanc rusesc rămas în ”pana prostului”. Șofer ucrainean către militarul rus: ”Vă pot tracta eu înapoi în Rusia” VIDEO

Un clip video care s-a viralizat pe rețele de socializare surprinde un dialog suprarealist între un șofer ucrainean și un militar rus aflat în dreptul unui tanc rămas fără combustibil.

Discuția a avut loc pe un drum din zona de nord-est a Ucrainei, în zona Samy. Militarii ruși par rupți de realitate și susține că nu știe unde se află și nici încotro se îndreaptă.

Dialogul dintre șofer și militarul rus:

Șofer ucrainean: S-a stricat? Ați rămas în pană?

Soldat rus: ...fără combustibil...

Șofer ucrainean: Vă pot tracta eu înapoi în Rusia?

Soldații ruși: [Râsete]

Șofer ucrainean: Știți unde încotro vă deplasați?

Soldat rus: Nu, nu...

Soldat rus: Către Kiev... Ce se aude la știri?

Șofer ucrainean: Totul e de partea noastră, ai voștri și prizonierii se predau... Am întrebat toată coloana, la fel ca voi: nimeni nu știe unde sunt și unde se duc.

A priceless exchange of a brave Ukrainian citizen with Russian army stuck out of fuel. ENGLISH SUBTITLES.

[Thanks to my Ukrainian friend for transcription and translation] pic.twitter.com/Rar3WRXEwD