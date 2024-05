Un singur tanc la parada de Ziua Victoriei din Moscova. Putin în discursul său: ”Rusia trece printr-o perioadă dificilă” VIDEO

Rusia a avut un singur tanc expus în timpul paradei de Ziua Victoriei în Piața Roșie din Moscova, la marcarea a 79 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial.

La parada de la Moscova, un singur tanc a fost prezent pe toată durata expoziției - deoarece țara continuă să dedice putere de foc și resurse considerabile războiului său din Ucraina, arată news.sky.com.

În Piața Roșie a defilat tancul T34 al Doilea Război Mondial, așa cum a făcut-o și anul trecut. Alte vehicule blindate au fost fotografiate în timp ce mii de militari defilau de-a lungul paradei.

Președintele Rusiei amintește în discursul său că țara ”trece printr-o perioadă dificilă”.

Un fragment din discursul lui Putin de Ziua Victoriei, potrivit news:

”Dragi prieteni!

Rusia trece acum printr-o perioadă dificilă, de piatră de hotar. Soarta Patriei, viitorul ei depinde de fiecare dintre noi.

Astăzi, de Ziua Victoriei, ne dăm seama de acest lucru şi mai acut şi mai clar şi ne uităm invariabil la generaţia învingătorilor - curajoşi, nobili şi înţelepţi, la capacitatea lor de a păstra prietenia şi de a îndura adversitatea, de a fi întotdeauna încrezători în ei înşişi şi în ţara lor, de a iubi Patria cu sinceritate şi din toată inima.

Sărbătorim Ziua Victoriei în contextul unei operaţiuni militare speciale. Toţi participanţii acesteia - cei de pe linia întâi, de pe linia de contact - sunt eroii noştri. Ne înclinăm în faţa statorniciei şi sacrificiului de sine, a altruismului dumneavoastră. Întreaga Rusie este alături de voi. Veteranii noştri cred în voi şi sunt îngrijoraţi pentru voi. Implicarea lor spirituală în destinele şi faptele voastre leagă de nezdruncinat generaţia de eroi ai Patriei”.

Pantof pierdut în Piața Roșie

Unul dintre participanții la paradă și-a pierdut pantoful, după cum se vede dintr-un video postat de agentia de știri Nexta pe X:

During the parade in Moscow, one of the participants lost his shoe pic.twitter.com/Mw4oif3YNy