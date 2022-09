Cursa nebună a unui tanc rusesc printre soldați ucraineni. Cum se încheie aventura sinucigașă VIDEO

Un tanc rusesc a fost filmat de o dronă ucraineană într-o cursă nebună pe un drum în apropierea căruia se aflau soldați ucraineni.

Tancul merge cu viteză foarte mare, cel mai probabil pentru a evita loviturile ucrainene.

În timpul deplasării câțiva soldați ruși aflați pe tanc cad secerați de gloanțele trase de un soldat ucrainean.

SSO with a machine gun VS Russian tank. Who do you think won?

Spoiler: tree pic.twitter.com/9iR5RFgzda