Momentul în care un vehicul militar foarte rar din dotarea armatei Rusiei este distrus de o lovitură exactă a ucrainenilor VIDEO

Ucrainenii au făcut public pe Twitter momentul în care au distrus una dintre cele mai rare și puternice arme ale rușilor.

Cu o zi înainte, vehiculul militar a fost prezentat la TV de către propaganda rusă în timp ce executa lansări de muniție și, astfel, ucrainenii au putut afla cu exactitate locul în care se află.

Astfel, militarii ucraineni au reușit să distrugă un mortier greu autopropulsat al forțelor rusești, model 2S4 Tyulpan, unul dintre cele 10 astfel de vehicule militare pe care le au rușii.

#Ukrainian Karma. Russian 2S4 Tyulpan 240mm self-propelled heavy mortar (1 of largest mortar system in use today) is filmed by 🇷🇺 propaganda. It's firing on Severodonetsk from Rubizhne. Then it tried to get away, but literally only got 150 meters before #Ukraine blew it sky HIGH. pic.twitter.com/ShXp8VlkHU