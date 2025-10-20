Comisiile parlamentare au aprobat cumpărarea de tancuri de 6,5 miliarde de euro și modificarea Legii privind pregătirea populaţiei pentru apărare

Autor: Mihai Diac
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 23:11
371 citiri
Tanc american M1A2 Abrams - FOTO /ro.usembassy.gov

Comisiile reunite pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Parlamentul României au aprobat în unanimitate derularea programului de cumpărare de tancuri pentru Armata Română.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN), este vorba de programul de înzestrare intitulat “Tanc principal de luptă”, cu o valoare totală de circa 6,5 miliarde de lei.

"Programul de înzestrare Tanc principal de luptă, Etapa I (Faza a 2-a, valoare 458,20 mil. USD) și Etapa a II-a (valoare 6.488,34 mil. Euro), contribuie la îmbunătăţirea capabilităţilor operaţionale, având ca obiectiv esenţial îndeplinirea misiunilor şi obligaţiilor ce revin armatei, atât pentru apărarea naţională, cât şi pentru respectarea angajamentelor internaţionale asumate.

Programul de înzestrare Tanc principal de luptă are în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040", precizează MApN.

Pe de altă parte, Comisia pentru Apărare din Camera Deputatilor a adoptat un raport de admitere asupra legii care introduce conceptul de ”soldat/gradat voluntar în termen”. Acest concept va fi introdus prin modificarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

"Prin această aprobare a modificărilor propuse de MApN la Legea 446 privind pregătirea populației pentru apărare se creează cadrul legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de „soldat/gradat voluntar în termen”. Pe perioada instruirii, participanții beneficiază gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și soldă lunară, iar la final primesc o indemnizație de trei câștiguri salariale medii brute", transmite MApN.

Aceste drepturi sunt oferite de MApN pentru a încuraja cetățenii români să devină soldați voluntari în termen, care vor reprezenta o rezervă a Armatei Române. În prezent, rezerviștii sunt mai ales foști militari în termen sau cu termen redus, care au satisfăcut stagiul militar obligatoriu. Din cauza înaintării în vârstă, numărul rezerviștilor pe care poate conta Armata Română este din ce în ce mai mic.

