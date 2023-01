Kievul acuză că nehotărârea Occidentului îi ucide pe ucraineni. Germania se confruntă cu reacţii negative din cauza reticenţei sale de a trimite tancuri Leopard

Mihailo Podoliak, consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a comentat sâmbătă, 21 anuarie, după reuniunea de la Ramstein, că "nehotărârea" Occidentului în ceea ce priveşte trimiterea de arme suplimentare în ţara sa ucide şi mai mulţi ucraineni, o aluzie la refuzul Germaniei de a autoriza trimiterea de tancuri Leopard, o ezitare din ce în ce mai criticată şi de aliaţi.

"Un comentariu după indecizia internaţională.... Veţi ajuta oricum Ucraina cu armele necesare şi veţi realiza că nu există altă soluţie pentru a pune capăt războiului decât înfrângerea Rusiei. Dar nehotărârea din prezent ne omoară şi mai mulţi oameni. Fiecare zi de întârziere înseamnă moartea ucrainenilor. Gândiţi-vă mai repede!", a îndemnat Mihailo Podoliak într-un mesaj postat pe Twitter.

Comentariile sale vin după ce ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a declarat că a avut o "discuţie sinceră" cu omologul său german despre tancurile germane Leopard 2, pe care Kievul le solicită de urgenţă pentru a face faţă blindatelor ruseşti. "Am avut o discuţie sinceră cu privire la Leopard 2. Va continua", a declarat Oleksii Reznikov după întâlnirea de vineri cu aliaţii occidentali.

Afterword to global indecision…

You'll help Ukraine with the necessary weapons anyway and realize that there is no other option to end the war except the defeat of🇷🇺

But today's indecision is killing more of our people. Every day of delay is the death of Ukrainians. Think faster