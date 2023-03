Putin ajutat de firme fantomă, cu proprietari necunoscuți. Afaceri de miliarde pentru Rusia și nimeni nu le poate controla VIDEO

Războiul provocat de Putin în Ucraina a produs o avalanșă de sancțiuni economice din partea Statelor Unite și a Occidentului împotriva economiei Moscovei, pentru a diminua capacitatea de finanțare a conflictului. Însă, pierderea piețelor energetice din Europa de către Kremlin a făcut ca Rusia să apeleze la firme fantomă, fără birouri și cu proprietari necunoscuți pentru a-și derula afacerile cu petrol din Asia.

În urma interzicerii importurilor de petrol și a produselor rafinate pe mare ale Rusiei de către Uniunea Europeană, mulți proprietari de tancuri petroliere s-au retras din comerțul cu regimul lui Putin. În schimb, au apărut peste noapte două firme anonime, Gatik și Fractal, care transportă milioane de barili de petrol ai Moscovei pe rute asiatice, în special spre India și China, potrivit unei analize din Bloomberg.

O investigație arată că firma Gatik își avea biroul într-un bloc din Mumbai, India, dar acum acesta nu mai există acolo. Dintr-un birou vecin, s-a aflat că personalul companiei Gatik s-a mutat de câteva săptămâni, într-o destinație necunoscută.

La aproape 1.900 de kilometri distanță, în Dubai, un mic birou dintr-o zonă industrială degradată nu oferă niciun indiciu că și el este o mică rotiță în noul și vastul lanț de aprovizionare cu petrol al Rusiei.

Cele două locații sunt listate într-o bază de date maritimă internațională ca aparținând unor firme care gestionează active petroliere în valoare de 2 miliarde de dolari între ele. În mai puțin de un an, acestea au constituit flote care acum livrează milioane de barili de petrol rusesc în întreaga lume.

Prima adresă este a unei firme numite Gatik Ship Management din Mumbai. A doua este pentru Fractal Shipping. Acestea fac parte dintr-o rețea tentaculară de operațiuni maritime care a devenit proeminentă la scurt timp după invazia Ucrainei, ajutând exporturile de petrol ale Rusiei să continue în mod substanțial nevătămate, în ciuda sancțiunilor din partea Occidentului.

Flote de tancuri petroliere fantomă transportă petrolul Rusiei

"Această nouă rasă de jucători de pe piața petrolieră este cea care a ajutat petrolul rusesc să continue să circule în întreaga lume", a declarat Rebecca Galanopoulos Jones, analist senior la VesselsValue, o firmă care urmărește prețurile a mii de nave comerciale. "Sancțiunile asupra petrolului rusesc par să fi avut un impact foarte mic asupra nivelurilor generale de export."

Firmele fantomă Gatik și Fractal au adăugat un număr mare de petroliere la flotele lor în câteva luni. Europa a interzis aproape toate importurile de petrol pe mare din Rusia începând cu 5 decembrie și, simultan, s-a alăturat Grupului celor șapte națiuni industrializate în impunerea unui plafon de preț pentru vânzările de țiței ale țării. Această măsură s-a extins la combustibilii rafinați la 5 februarie.

Oricine dorea să aibă acces la servicii occidentale cheie - în special la asigurări - trebuia să furnizeze o atestare că încărcăturile pe care le transportau costau 60 de dolari pe baril sau mai puțin.

Aproximativ trei sferturi din flota Gatik este acoperită de active din cadrul International Group of Protection and Indemnity Clubs din Londra, arată datele compilate de Bloomberg. Pentru Fractal, proporția este și mai mare. Gatik Ship Mangement are 50 de tancuri, cu o valoare de 1,443 miliarde de dolari, iar Fractal Marine DMCC dispune de 26 de petroliere, cu o valoare de 631 de milioane de dolari, conform Vessels Value.

Ambele firme au numeroase nave din flotele lor acoperite de una dintre cele 13 organizații membre ale International Group, American Club, al cărui sediu central se află la New York, potrivit datelor din industrie.

Directorul operațional al American Club, Daniel Tadros, a confirmat că organizația sa acoperă navele din flotele celor două firme, adăugând că ambele au furnizat așa-numitele atestate - declarații documentate care confirmă că achizițiile de petrol sunt în conformitate cu plafonul de preț al G7.

Nevoia de firme precum Gatik și Fractal a crescut deoarece multe firme de transport maritim occidentale convenționale au încetat să mai transporte barilii rușilor, fie în semn de protest față de invazie, fie din cauza amenințării de a cădea sub incidența sancțiunilor.

Nu există niciun rezultat în urma căutării companiei Gatik Ship Management pe site-ul Ministerului Afacerilor Corporative din India. O adresă a site-ului web al Gatik arată că acesta este în construcție. Firma a refuzat să răspundă la întrebări despre activitățile sale.

Flota Gatik poate transporta aproximativ 30 de milioane de barili de petrol și carburanți, potrivit Bloomberg. Cea a Fractal are o capacitate de transport mai apropiată de 15 milioane de barili. Aproape toate petrolierele Fractal și Gatik au făcut escale în porturile rusești în acest an sau au preluat încărcături rusești prin transfer de la navă la navă.

India și Emiratele Arabe Unite nu au aderat la plafonarea prețurilor și nici nu au alte sancțiuni asupra petrolului rusesc. Acestea pot utiliza în mod legal și serviciile occidentale, cu condiția să prezinte o atestare că încărcăturile au fost cumpărate la nivelul plafonului sau sub acesta.

Rusia a exportat aproximativ 3,2 milioane de barili pe zi de țiței din porturile sale în cele două luni de la impunerea plafonului și a interdicției de a importa din Europa, la 5 decembrie, puțin schimbate față de cele două luni anterioare. Cele două firme fac parte din noua rețea a lanțului de aprovizionare care permite acest lucru.

Nici Gatik, nici Fractal nu figurează ca beneficiar efectiv al petrolierelor din flotele lor, ceea ce înseamnă că probabil operează navele pentru alții, a căror identitate nu este adesea făcută publică. Ei sunt descriși ca "proprietari înregistrați" ai navelor lor pe site-ul web al American Club. Aceasta este o formă obișnuită de proprietate a navelor în industria navală, dar nu indică adevăratul proprietar al navei.

