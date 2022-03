Imaginile înregistrate pe câmpul de luptă în Ucraina surprind foarte des vehicule militare rusești inscripționate cu diverse litere.

Unul dintre cele mai comune simboluri care pot fi observate este litera „Z”.

Experții militari susțin că acest însemn servește, printre altele, la evitarea confuziei dintre tancurile Moscovei și ale Kievului, care sunt modele similare.

În plus, acest ”Z” ar fi de mare ajutor pentru avioanele și elicopterele Rusiei care efectuează misiuni de luptă în Ucraina, pentru a distinge tancurile și vehiculele inamice ale Ucrainei, potrivit Marca.

Litera este afișată la un loc vizibil pe tancurile, camioanele și celelalte vehicule ale armatei Rusiei coordonate de Putin, care uneori apare încadrată în dreptunghiuri și chiar în triunghiuri.

Această notație este importantă pentru strategia de război a Moscovei în Ucraina, putând detecta cu ușurință din aer, dar și din satelit unitățile armatei ruse în teritoriu.

”Adesea, aceste simboluri sunt pentru a determina locația, care arată încotro se îndreaptă unitatea. Probabil sunt semnale care spun ce unități se îndreaptă spre nord-est sau nord-vestul unui district din Ucraina, spre exemplu”, a spus Michael Clarke, fostul director al think-thank-ului Royal United Services Institute (RUSI) din Marea Britanie.

Trebuie amintit faptul că aceste simboluri secrete sunt tipice în conflictele militare. Cu mulți ani în urmă, Statele Unite a folosit un semn distinct pentru a indica diferitele batalioane care au invadat Irak-ul în 2003.

Și Ruslan Leviev de la Conflict Intelligence Team a confirmat explicația privind litera ”Z” de pe tancurile rusești. Sensul este că tancurile ambelor țări implicate în război sunt similare sau asemănătoare, iar inscripționarea are rolul de a nu confunda ”taberele” militare.

În plus, expertul spune că ”Z”-ul ajută foarte mult avioanele de luptă ale Rusiei pentru a identifica ușor vehiculele proprii și inamice în cazul unui bombardament.

Un alt expert, David Kime, fost militar și ofițer din serviciul de informații, de la Atlantic Council, susține că mercenarii unei organizații paramilitare ruse i-au spus că ”Z” provine de la ”Zelenski”, actualul președinte al Ucrainei. Kime a mai spus că ”Z” înseamnă și ”punctul fără întoarcere”.

Russian Ka-52 shot down in Hostomel from up close. You can clearly see the 'Belarusian' V marking. One of the pilots has been taken prisoner. pic.twitter.com/EymYhnohoe