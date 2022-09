Trei tancuri rusești "s-au înecat" încercând să traverseze râul în timpul unui presupus contraatac. Imagini filmate în Harkov VIDEO

Cele trei vehicule de luptă blindate, teoretic amfibii, n-au reușit să traverseze un râu care pare a nu avea mai mult de doi metri adâncime.

Tancurile au fost descoperite de soldați ucraineni, care au filmat inclusiv muniția pe care au recuperat-o din interiorul vehiculelor abandonate.

Se pot observa, printre altele, sute de gloanțe de mare calibru și mai multe lansatoare de rachete.

Another angle of these slightly soggy infantry fighting vehicles. pic.twitter.com/toPShhVhMx

Filmările au fost realizate într-o porțiune a râului Doneț. Soldații care filmează spun că vehiculele luau parte la un presupus contraatac.

#Ukraine: No less than three Russian BMP-1 IFV were lost whilst trying to cross the Donets river in #Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/8flrJA4gvu