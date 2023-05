Eșecul lui Putin dezvăluit: Pierderile de tancuri ale Rusiei de 5 ori mai mari decât numărul blindatelor României

Războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina acum peste 15 luni a scos în evidență eșecul armatei roșii și rezistența forțelor Kievului. Acum, o publicație specializată să colecteze informații de război a dezvăluit că pierderile de tancuri ale Rusiei au depășit 2.000 pe frontul de luptă, o cifră uriașă care este de aproape 5 ori cât numărul de blindate ale României.

Proiectul open-source Oryx a anunțat într-un raport publicat pe 29 mai 2023, că Rusia a pierdut 2.002 tancuri în Ucraina, începând din 24 februarie 2022, data începerii invaziei lui Putin, potrivit The New Voice of Ukriane.

În același timp, armata ucraineană estimează că Moscova ar fi pierdut până acum 3.801 tancuri. Însă raportul publicat de Oryx este un indicator care se bazează pe dovezi apărute în videoclipuri sau fotografii de pe câmpul de luptă.

Statele Unite, gata de un nou război: Două țări amenință America, într-un conflict fără precedent VIDEO

În schimb, statisticile Ucrainei notează că lista vehiculelor distruse și avariate este un indicator precis, chiar dacă conservator, al pierderilor de echipamente ale Moscovei.

„Această listă publicată de Oryx include doar vehiculele și echipamentele distruse ale căror dovezi foto sau video sunt disponibile”, se arată în mesajul din Ucraina. „Prin urmare, cantitatea de echipamente distruse este semnificativ mai mare decât cea înregistrată aici.”

O țară a devenit raiul afacerilor Rusiei: Creștere de 5800% pentru un produs de lux venit de la Moscova VIDEO

Conform datelor Oryx, pierderile de tancuri ale Rusiei din războiul din Ucraina, pe parcursul celor peste 15 luni de lupte se prezintă astfel:

-1.239 tancuri distruse,

-106 tancuri avariate

-113 tancuri abandonate

-544 tancuri capturate de trupele ucrainene.

Să menționăm faptul că Global Fire Power a anunțat statisticile sale pe plan mondial referitoare la numărul de tancuri ale fiecărei țări din lume, în 2023. Astfel, topul global include: 1.Rusia -12.566 tancuri, 2.Coreea de Nord – 6.645, 3.SUA – 5.500, China – 4.950, Egipt – 4.664, India- 4.614, Pakistan – 3.742, Siria – 2.616, Coreea de Sud – 2.331, Ucraina – 1.890... România – 413 (locul 38 în lume).

#Russia is now visually confirmed to have lost more than 2000 tanks since it launched its invasion of #Ukraine on February 24, 2022.

Full list: https://t.co/QR37xcY8mq pic.twitter.com/niWhM78RLM