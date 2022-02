Armele vestice provoacă distrugeri dramatice rușilor. Cum arată tancurile distruse cu lansatoare primite din Marea Britanie VIDEO

Rusia înregistrează pierderi mari în invazia din Ucraina. Armele moderne primite de armata ucraineană de la țările europene provoacă distrugeri dramatice rușilor.

Printre cele mai utile arme sunt lansatoarele de rachete antitanc NLAW primite din Marea Britanie înainte de izbucnirea războiului.

Un video care circulă în mediul online arată mai multe vehicule blindate rusești distruse pe un drum într-o pădure. Pe filmare se aude un schimb puternic de focuri de mitralieră, iar o parte din soldați ucraineni sunt ascunși în pădure.

În fața celui care filmează se deplasează un soldat ucrainean care poartă cu el un lansator de rachete anti tanc NLAW.

#Ukraine 18+ Fight with the Russian occupier on the outskirts of Ivankov.#Russia #UkraineRussia #Ivankov pic.twitter.com/pJdwxuWb3c