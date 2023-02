Un milionar belgian a cumpărat în urmă cu câțiva ani toate tancurile armatei și acum ar vrea să le vândă Ucrainei.

Freddy Versluys este proprietarul a zeci de tancuri Leopard 1 de fabricație germană și alte vehicule militare. Acesta este directorul general a două companii din domeniul apărării cu o gamă largă de activități, cum ar fi fabricarea de senzori pentru nave spațiale.

Potrivit Reuters, tancurile l-au adus în centrul atenției în ultimele zile, deoarece s-a angajat într-o bătălie publică cu ministrul belgian al apărării, Ludivine Dedonder, cu privire la posibilitatea de a le trimite în Ucraina.

În timp ce alte națiuni occidentale s-au angajat în ultimele săptămâni să trimită tancuri de luptă principale pentru a ajuta Ucraina să respingă invazia Rusiei, Belgia nu s-a alăturat acestui grup, dintr-un motiv mai presus de toate: nu mai are niciun tanc. A vândut ultimul dintre ele - un lot de 50 - companiei lui Versluys în urmă cu mai bine de cinci ani.

Întrebat de ce a cumpărat tancurile, Versluys, în vârstă de 60 de ani, a spus că acesta era modelul de afaceri al companiei sale - cumpăra echipamente militare nedorite în speranța că altcineva le va dori în viitor.

