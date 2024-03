Momentul în care „mândria” armatei Kremlinului, cel mai modern tanc, este distrus instant de o grenadă. „Cinci milioane de dolari arse în câteva secunde”

Un clip video postat pe relețețe sociale arată cum un tanc rusesc moderd de tipul T-90M este distrus în câteva secunde de o grenadă.

Tancul, cunoscut sub numele de „Spărgătorul lui Putin”, a fost de către o singură grenadă, de fabricație americană, lansată de o dronă ucraineană, potrivit digi24.ro.

Din imagini se observă cum drona ajunge deasupra tancului abandonat și lansează o grenadă model M-67, fix prin unul dintre cele două chepenguri din turela tancului, lăsate deschise, după ce echipajul a abandonat vehiculul. Costul fabricării unui astfel de tanc e estimat la circa 5 milioane de dolari, scrie sursa citată.

Tancul T-90 M este, practic, cel mai modern tanc din dotarea armatei ruse din momentul de față, după ce un oficial guvernamental rus a admis că tancul T-14 „Armata” nu poate fi folosit în Ucraina deoarece e prea „scump de operat”.

Rusia a pierdut 73 de astfel de tancuri până la finalul lunii martie 2024.

„Ceea ce pare un T-90M rusesc deteriorat, dar în general relativ nou, a fost terminat de o dronă cu o grenadă. Hardware în valoare de 5 milioane dolari ars în câteva secunde”, se arată pe rețelele sociale.

What looks like a damaged but overall relatively new Russian T-90M got finished off by a drone with a grenade. 5 million USD worth of hardware burnt within seconds.

