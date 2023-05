Tancurile Abrams promise de americani Ucrainei au ajuns în Germania. Când vor fi livrate Kievului

Tancurile americane Abrams M1A1 promise de SUA ucrainenilor au ajuns în Germania și vor fi livrate Kievului cel târziu în iunie. În presă și pe rețelele de socializare au apărut deja poze cu garniturile de tren încărcate cu tancurile americane. Antrenamentul echipajelor ucrainene e așteptat să se încheie în câteva săptămâni.

Cele 31 de tancuri americane Abrams M1A1 vor completa tancurile Leopard 2 și Leopard 1 produse în Germania, tancuri Challenger 2 produse în Marea Britanie și tancuri ușoare (pe roți) franceze AMX-10.

După unele informații pe surse, ar fi vorba de antrenarea unui prim lot de 250 de tanchiști din Ucraina pe aceste vehicule, ceea ce sugerează că în curând vor mai sosi și alte tancuri Abrams.

Abrams M1A1 tanks arrived at the American training facility in Grafenwoehr, Germany to train Ukrainian soldiers.

Photos taken on May 13-14 but published recently. pic.twitter.com/Y0ZRLqflR0