Bani mai puțini pentru partide, promite Tanczos Barna. Peste 117.000 de persoane au semnat o petiție, adresată lui Bolojan, prin care cer eliminarea totală a subvențiilor

Tanczos Barna anunță că subvențiile pentru partide vor fi diminuate FOTO Hepta

Guvernul discută noi reduceri ale subvențiilor acordate partidelor politice, în contextul măsurilor de austeritate. Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat că în bugetul pe 2025 sumele au fost deja diminuate cu 20%, iar coaliția ia în calcul tăieri suplimentare de 10-15%. În paralel, o petiție adresată premierului Ilie Bolojan cere eliminarea completă a acestor fonduri, pe motiv că solidaritatea trebuie să înceapă de la politicieni, nu de la cetățenii obișnuiți.

„Am făcut deja o reducere la începutul anului, când am propus eu bugetul Guvernului, coaliției. Atunci am făcut o reducere de... ar trebui să spun procentul că nu mai țin minte exact. Dar am făcut o reducere de 20%, pentru că 2024 a fost un an electoral și din start am redus. După aceea am avut o discuție în coaliție și vor fi reduse aceste sume cu încă 10 sau 15%”, a explicat Tanczos Barna, întrebat dacă a existat o decizie în coaliție de a fi redusă subvenția pentru partide, miercuri seară la Digi24.

380 de milioane de lei pentru partide în 2024

O petiție a comunității Declic cere eliminarea totală a subvenților.

"Noi, semnatarii și semnatarele acestei petiții, vă solicităm să eliminați acum subvențiile partidelor, odată cu aplicarea celorlalte măsuri anti-criză! Solidaritatea trebuie să înceapă cu politicienii, iar sutele de milioane de lei încasate de partide, pentru a face propagandă, trebuie să fie eliminate(...) E de neînțeles de ce Guvernul taie bursele elevilor, obligă pensionarii să plătească CASS, taie din sporurile bugetarilor, dar NU elimină sutele de milioane pentru partide.

Partidele au primit 380 de milioane de lei în 2024, față de 14,5 milioane de lei în 2016. Creșterea e uriașă și nejustificată. În acest timp, cei mai mulți bani au ajuns la PSD și PNL, iar 57,8%[1] din subvenții au fost folosite pentru publicitate electorală mascată sau pentru atacuri în media la adresa celor care criticau partidele.

Dacă subvențiile ar fi tăiate odată cu celelalte măsuri anti-criză, atunci Guvernul ar arăta că solidaritatea e pentru toată lumea, nu doar pentru cetățenii de rând. Sutele de milioane de lei care ajung la PSD și PNL pentru propagandă pot merge la bugetul de stat în loc să finanțeze atacurile partidelor în media", se arată în petiția adresată premierului Ilie Bolojan.

